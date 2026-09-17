Matías Rocha, listo para dar el salto y ganarse un lugar en Unión

El zaguero uruguayo se prepara para tener más protagonismo tras su llegada sobre el cierre del mercado y pelea por un lugar ante Independiente.

Unión tiene dudas, entre ellas en la defensa y el entrenador debe resolver si mantiene a Tomás Fagioli o apuesta por Matías Rocha. El defensor uruguayo llegó sobre el cierre del mercado, ya tuvo su estreno ante Gimnasia de Mendoza y actualmente lleva adelante un proceso físico especial para alcanzar su mejor versión.

Rocha trabaja para ganar terreno en Unión

El zaguero de 25 años arribó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Arouca de Portugal y firmó contrato con Unión hasta diciembre de 2029. Su debut se produjo frente a Gimnasia de Mendoza, aunque aquella vez ocupó el lateral derecho.

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La salida de Maizon Rodríguez había generado la necesidad de encontrar una alternativa para ese sector, pero el cuerpo técnico decidió sostener a Fagioli. Mientras tanto, Rocha comenzó un trabajo puertas adentro para ponerse a punto y adaptarse nuevamente al ritmo competitivo.

El uruguayo había atravesado un período prolongado sin competencia antes de llegar a Santa Fe, por lo que su preparación requiere una planificación diferente. La intención es que pueda recuperar progresivamente su condición física sin acelerar los tiempos y el jugador busca afianzarse en el equipo.

Una apuesta de Unión pensando en lo que viene

En el club existe una mirada a mediano plazo sobre Rocha. Su vínculo hasta 2029 refleja la apuesta de la institución por un futbolista al que consideran con condiciones para transformarse en una pieza importante dentro del plantel.

Por eso, mientras espera nuevas oportunidades, el defensor continúa trabajando lejos de los flashes. La intención es que pueda llegar en plenitud física y futbolística a la parte decisiva del Clausura, donde contar con variantes puede resultar determinante.

Ahora, la decisión inmediata pasa por Fagioli o Rocha. El entrenador deberá definir quién ocupará ese lugar en la defensa de Unión para enfrentar a Independiente.