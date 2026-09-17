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Atento Colón: la malaria con la que Los Andes llegará al Brigadier López

Los Andes pisará el domingo el Brigadier López para jugar contra Colón con la meta de cortar una prolongada malaria

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 16:27hs
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Atento Colón: la malaria con la que Los Andes llegará al Brigadier López

@clublosandes

Colón sabe que ya no puede seguir dejando puntos en el camino. El domingo, desde las 16.30, tendrá que asumir nuevamente el protagonismo en el Brigadier López cuando reciba a Los Andes, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El Sabalero llegará a este compromiso con la obligación de cortar su propia racha negativa y volver a sumar una victoria que le permita recuperar terreno en la tabla. Pero enfrente tendrá a un rival que también atraviesa un momento particular y llegará a Santa Fe con la misma cuenta pendiente.

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Los Andes acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. Una seguidilla demasiado extensa para un equipo que, pese a todo, continúa metido en la pelea, ya que se encuentra apenas a dos puntos de la zona de Reducido. La particularidad es que el Milrayitas tampoco viene perdiendo. Sus últimos cuatro compromisos terminaron en empate, una seguidilla de resultados que le permitió sumar, aunque también lo hizo retroceder posiciones respecto de sus competidores directos.

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Un rival que necesita cortar su propia malaria ante Colón

Para Colón, entonces, no será un rival que llegue entregado ni mucho menos. Los Andes todavía tiene el Reducido al alcance y sabe que una victoria en Santa Fe podría significar un envión importante en la recta final del campeonato. El escenario plantea así un partido de necesidades cruzadas. Colón necesita ganar para no ceder más terreno en la tabla; Los Andes, para dejar atrás una racha que ya se extendió demasiado. El domingo, en el Brigadier López, uno de los dos intentará empezar a dejar atrás su propia malaria.

Colón Los Andes Brigadier López
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