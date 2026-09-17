Tobías Rubio, la nueva cara de Unión: "Espero poder jugar y lograr cosas importantes"

Tobías Rubio, defensor de 22 años, se sumó al plantel de Unión, aseguró que está listo para debutar y contó sus primeras sensaciones en Santa Fe.

Tobías Rubio ya se puso la camiseta de Unión y comenzó a transitar sus primeros días como jugador tatengue. El defensor de 22 años llegó para cubrir el lugar que dejó Lautaro Vargas, quien sufrió una grave lesión, y rápidamente se integró al plantel que conduce Leonardo Madelón.

En diálogo con Unión Play, el lateral derecho contó que la posibilidad de llegar a Santa Fe surgió de manera repentina. “Cuando fue lo de Lautaro (Vargas), que surgió la lesión, me lo comentó mi representante. La verdad que fue todo bastante rápido, de parte de los dos clubes. También hablé con Madelón y quedé muy contento”, explicó.

Rubio viene de Racing, club donde realizó prácticamente toda su formación y con el que llegó a jugar en Primera y competencias internacionales. También tuvo un paso por Defensa y Justicia, donde consiguió continuidad y disputó partidos en la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Tobías Rubio, un defensor que puede ocupar varias posiciones en Unión

Aunque su puesto natural en Primera es el de lateral derecho, Rubio también tiene experiencia como marcador central y recordó que durante sus primeros años llegó a desempeñarse como volante central.

“Puedo jugar en varios lugares. En Primera siempre jugué de lateral derecho y también tuve varios partidos en línea de tres como central”, contó el nuevo jugador de Unión, quien además explicó que está dispuesto a adaptarse a lo que necesite Madelón.

En ese sentido, su estilo puede encajar en un equipo que les pide participación ofensiva a sus laterales. “Soy de las dos cosas. Depende de lo que pida el entrenador y de lo que necesite el equipo”, señaló Rubio.

La camiseta 27 y un duelo especial ante Independiente

El defensor eligió utilizar la camiseta número 27, en homenaje a su fecha de nacimiento, el 27 de julio. También contó una particularidad de su familia: su madre es hincha de Racing y su padre es fanático de Independiente.

Rubio ya tuvo la experiencia de disputar el clásico de Avellaneda y lo recordó como uno de los momentos más importantes de su carrera. Ahora, el calendario podría darle rápidamente otro capítulo especial, ya que Unión recibirá a Independiente en el 15 de Abril.

“Para mí fue hermoso, una cosa única. Ganar un clásico es un sueño cumplido de cualquier chico. Ahora llego a Santa Fe y puede tocarme jugar contra Independiente. Lo estoy esperando porque es especial”, reconoció.

El lateral también destacó sus primeras impresiones del mundo Unión. “El predio me encantó, el club, la gente y el grupo. Es un grupo muy humano, de muy buenos jugadores. El cuerpo técnico me recibió muy bien y me estoy sintiendo muy cómodo”, expresó.

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Con ritmo de entrenamiento tras su etapa en Racing, Rubio avisó que está preparado para cuando Madelón decida utilizarlo. “Estoy con muchas ganas de poder estar el sábado, si Dios quiere y si el entrenador así lo dispone. Estoy preparado para cuando toque”, afirmó.

Su objetivo ya está claro: adaptarse rápidamente, ganarse un lugar y ayudar a Unión a cumplir las metas trazadas para este tramo del campeonato. “Espero poder jugar, cumplir los objetivos que tenemos en el plantel y lograr cosas importantes en el club. Sé que es un club muy importante y muy grande”, concluyó.