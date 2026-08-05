Regalar experiencias que se convierten en recuerdos

Grupo Hotelero Albamonte (GHA), representante en Argentina de las marcas hoteleras Howard Johnson y Days Inn a través de su Tienda Online, la más grande de Argentina, anuncia ahora un espacio digital pensado para acercar experiencias únicas a través de la compra de Gift Cards ((tarjetas de regalos) destinadas para alojamiento, gastronomía, spa y bienestar en más de 40 hoteles distribuidos en todo el país.

“Encontrar el regalo perfecto no siempre es fácil. Muchas veces queremos sorprender a alguien especial, pero no sabemos qué necesita, qué le gusta o simplemente buscamos algo diferente a los regalos tradicionales. En esos casos, las experiencias se convierten en una de las mejores opciones” comenta María Julia Cozzi, Gerente Comercial del GHA .

Las Gift Cards de Howard Johnson y Days Inn Argentina permiten regalar mucho más que una estadía: ofrecen la posibilidad de elegir momentos de descanso, bienestar, gastronomía y disfrute en los más de 40 hoteles distribuidos en todo el país, terminan comentando desde el área de la Tienda Online.

El regalo ideal para cualquier ocasión

Un cumpleaños, un aniversario, una noche de bodas, el Día del Amigo, el Día del Maestro o simplemente las ganas de agradecer a alguien especial. Las Gift Cards son una alternativa práctica, original y flexible para quienes desean regalar tiempo de calidad y experiencias memorables. No se trata solamente de regalar una experiencia, se trata de regalar la libertad de elegir cuándo vivirla, dónde disfrutarla y con quién compartirla.

Spa, masajes, gastronomía y escapadas

La Tienda Online reúne propuestas para todos los gustos. Desde jornadas de spa y masajes anti estrés hasta experiencias gourmet, noches de alojamiento, escapadas románticas y programas de wellness diseñados para desconectarse de la rutina. “No hace falta viajar lejos para sentirse de vacaciones. A veces, una noche de descanso, un desayuno especial o una tarde de spa son suficientes para renovar energías y recuperar el bienestar” comenta Alberto Albamonte, CEO de GHA y Presidente de Howard Johnson y Days Inn en Argentina.

Entre las opciones más elegidas se encuentran:

Gift Cards para alojamiento en hoteles.

Experiencias de spa y masajes.

Propuestas de wellness y bienestar.

Cenas y experiencias gourmet.

Escapadas románticas para parejas.

Programas especiales para noche de bodas.

Regalos para amigos, familiares o colaboradores.

Un regalo digital, instantáneo y seguro

Una de las grandes ventajas de las Gift Cards es que pueden comprarse de manera 100% online, de forma rápida y segura, durante las 24 horas. Esto permite enviar un regalo a la distancia, resolver una compra de último momento o sorprender a alguien especial sin importar dónde se encuentre. Además, al tratarse de una marca reconocida y con presencia nacional, quienes reciben una Gift Card cuentan con múltiples destinos y experiencias para elegir.

También para empresas y regalos corporativos

Las Gift Cards representan una excelente alternativa para empresas que buscan reconocer haciendo un regalo a colaboradores, clientes o socios estratégicos. Son una solución moderna, práctica y valorada por quienes reciben el beneficio, ya que les permite elegir la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades.

La Tienda Online hotelera más grande de Argentina

La plataforma se posiciona como la Tienda Online hotelera más grande de Argentina, ofreciendo propuestas para disfrutar o regalar en una amplia variedad de destinos. Entre ellos se encuentran grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza, Neuquén entre otras, así como destinos emergentes y de naturaleza como Sierra de la Ventana y distintas localidades turísticas de la provincia de Córdoba. Todos los establecimientos cuentan con los estándares de calidad, servicio y confianza que distinguen a una cadena hotelera internacional.

Gracias a esta propuesta, más que nunca hay una opción para quienes buscan regalar experiencias que tienen acceso a una amplia oferta de escapadas, programas de wellness, noches románticas, experiencias gourmet, jornadas de spa y masajes anti estrés, con la libertad de elegir cuándo y dónde disfrutar cada momento.

Descubrir todas las opciones disponibles es ideal para sorprender a alguien especial e inclusive regalarnos una pausa nosotros mismos, y todo tan solo a un click.

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