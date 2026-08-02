Argentino Foremny, excombatiente: "La bandera en el Mundial volvió a poner a Malvinas en la agenda internacional"

El excombatiente de Malvinas y vecino de Santo Tomé analizó las repercusiones internacionales que tuvo la bandera exhibida durante el Mundial, minimizó el reclamo británico ante la FIFA y aseguró que el conflicto por las islas debe entenderse en el nuevo escenario geopolítico

El excombatiente de Malvinas y vecino de Santo Tomé , Argentino Foremny , analizó en Mañana UNO , el programa conducido por Fabián Acosta en UNO 106.3 , las repercusiones internacionales que tuvo la bandera exhibida por la Selección Argentina durante el Mundial. También se refirió al reclamo británico ante la FIFA, el escenario geopolítico y las perspectivas sobre la soberanía de las islas.

El veterano de la Guerra de Malvinas Argentino Foremny sostuvo que la exhibición de una bandera vinculada al reclamo argentino durante el último Mundial de fútbol generó un impacto global que superó ampliamente el ámbito deportivo.

Durante una entrevista en Mañana UNO, el programa que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3, el santotomesino aseguró que el episodio despertó un renovado interés internacional por la causa de las islas. "Para nosotros, el partido más importante era el que se jugó contra Inglaterra. Después, lo que viniera era un premio extra", expresó.

Según explicó, tras aquella jornada las búsquedas en internet relacionadas con Malvinas, la Guerra de Malvinas y la ubicación de las islas crecieron de manera exponencial.

"Las consultas sobre Malvinas se multiplicaron por 27 durante la semana siguiente. Eso significa una visibilidad enorme para la Argentina y un gran dolor para los británicos, porque el mundo volvió a preguntarse qué pasa con las islas", afirmó.

Foremny destacó además la repercusión que tuvo el tema en países con enorme población como India y Bangladesh, donde también se registró un fuerte interés por la cuestión.

El reclamo británico ante la FIFA

Consultado sobre el pedido realizado por el Foreign Office para que la FIFA investigue lo ocurrido durante el Mundial, Foremny relativizó las posibles consecuencias deportivas. El excombatiente recordó que existen antecedentes similares y consideró que, en caso de haber sanciones, serían menores.

"A la AFA le podrán aplicar una multa económica y quizás alguna suspensión de uno o dos partidos para los jugadores involucrados, pero hablar de una desafiliación o de diez años de sanción fue un disparate", aseguró.

"Se instaló nuevamente la discusión sobre Malvinas"

Para Foremny, uno de los principales efectos de la polémica fue haber reinstalado el reclamo argentino en la agenda pública internacional.

En ese sentido, recordó que incluso el presidente estadounidense Donald Trump calificó el episodio como una expresión amparada por la libertad de expresión, lo que —según interpretó— terminó otorgándole mayor legitimidad al debate.

El escenario geopolítico y la Antártida

Durante la entrevista, el veterano también analizó el contexto internacional y sostuvo que el conflicto por Malvinas debe entenderse junto con la creciente importancia estratégica de la Antártida. A su criterio, el interés de las grandes potencias está puesto en los recursos naturales que podrían explotarse en las próximas décadas.

"La discusión no pasa solamente por Malvinas. Las islas son la puerta de entrada a la Antártida. Allí hay minerales, agua e hidrocarburos. Argentina necesita un socio fuerte para defender sus intereses", afirmó.

Foremny señaló que el nuevo posicionamiento internacional de Estados Unidos y el avance de China en el extremo sur del continente forman parte de un proceso geopolítico que se viene desarrollando desde hace varios años.

Su mirada sobre los veteranos británicos

El excombatiente recordó además sus viajes al Reino Unido, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con antiguos soldados británicos con quienes combatió durante la guerra de 1982. Según explicó, encontró posiciones diferentes entre quienes permanecen viviendo en las islas y aquellos que residen en Inglaterra.

"Muchos veteranos que viven en Inglaterra se preguntan qué sentido tiene mantener unas islas tan lejanas. Es una discusión que existe, aunque cualquier negociación llevará décadas", señaló.

Una causa que trasciende generaciones

Foremny remarcó que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas continúa vigente y consideró que la reciente exposición mediática representa "uno de los avances más importantes de los últimos años" en términos de visibilidad internacional.

"No será un proceso que se resuelva en dos o tres años, pero sí creo que este año se dio un paso muy importante para volver a instalar la discusión", concluyó.

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