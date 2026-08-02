La preocupante racha negativa que Unión viene arrastrando en las distintas competencias

Las estadísticas marcan que contando el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, Unión apenas ganó un partido de los últimos nueve que jugó

Si bien existe la sensación de que Unión es un equipo que compite y que muestra buenas intenciones. La realidad indica que los números no se corresponden con ese análisis.

Las frías estadísticas marcan que al Tate le cuesta horrores poder ganar un partido. Al punto tal que de los últimos nueve que disputó apenas sumó una victoria.

Contando el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, de los últimos nueve partidos, el Rojiblanco obtuvo un triunfo, tres empates y cinco derrotas.

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El único festejo, fue ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-1 para acceder a los cuartos de final del Torneo Apertura. En tanto que empató 2-2 con Vélez y 1-1 con Talleres en el Apertura, e igualó 1-1 con Platense en el Torneo Clausura.

Por su parte, las derrotas se dieron en el Apertura ante Estudiantes 2-1, Newell's 3-2 y Belgrano 2-0. Además, perdió por Copa Argentina contra Independiente 2-0 y en este Torneo Clausura cayó 2-0 con Gimnasia de Mendoza.