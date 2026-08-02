La remodelación de Plaza Italia avanza con el aporte de vecinos: cuáles son las principales propuestas

El documento, elaborado a partir de encuestas, talleres y asambleas con vecinos, será la base del Concurso de Ideas para transformar Plaza Italia, con eje en más espacios verdes, accesibilidad, seguridad y nuevos usos para la comunidad.

El resultado de la encuesta realizada por el municipio

La Municipalidad de Santa Fe presentó el informe final de la Asamblea Ciudadana , que servirá como base para el Concurso de Ideas destinado a la remodelación de Plaza Italia . El documento reúne las propuestas surgidas de asambleas vecinales, encuestas, talleres con niños y encuentros con especialistas , con el objetivo de recuperar el carácter comunitario, histórico e institucional de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

El intendente Juan Pablo Poletti envió a la Legislatura Provincial el Informe Final elaborado en el marco de la Asamblea Ciudadana impulsada por la Municipalidad de Santa Fe , un insumo clave para definir las bases del futuro Concurso de Ideas para la transformación de Plaza Italia .

"A través de este proceso participativo, se busca canalizar las voces de la comunidad para democratizar el desarrollo urbanístico, fortalecer la confianza en las instituciones y consolidar un profundo sentido de pertenencia", aseguró Raquel Wendler, subsecretaria de Planeamiento Urbano del municipio.

La funcionaria explicó que la gestión implementó un esquema de escucha activa y diagnóstico social mediante visitas a vecinos e instituciones, encuestas con código QR, actividades en escuelas y un conversatorio con especialistas en historia, patrimonio y urbanismo realizado en el hall de la Legislatura Provincial.

Una plaza con más espacios verdes, accesible y con nuevos usos

La Plaza Italia ocupa un lugar estratégico dentro del casco histórico, ya que conecta la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, el Palacio de Justicia y la Legislatura Provincial, conformando el eje cívico-institucional de la ciudad.

El proyecto busca convertir el lugar en un espacio de integración recreativa, institucional y de uso público, preservando su valor patrimonial en un sector donde viven 6.735 personas, de las cuales el 17,2% tiene más de 65 años.

Qué dijeron los vecinos en la encuesta

Los resultados del relevamiento mostraron un amplio consenso sobre la necesidad de transformar la plaza.

Entre los principales datos se destacan:

Más del 90% consideró muy importante conservar el carácter histórico, cívico e institucional de la plaza.

consideró muy importante conservar el carácter de la plaza. Apenas el 6% quiere mantener el actual uso destinado al estacionamiento .

quiere mantener el actual uso destinado al . El 66% pidió mejorar la iluminación .

pidió mejorar la . El 58% reclamó nuevos senderos peatonales .

reclamó nuevos . El 55% solicitó más arbolado y espacios de descanso.

Además, los vecinos plantearon la necesidad de incorporar actividades culturales, ferias, mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad y poner en valor las esculturas y monolitos históricos.

Respecto al futuro del espacio, el 68% expresó que debe preservarse la vegetación y el paisaje urbano; el 55% destacó la importancia de fortalecer el valor histórico y el 47% pidió mantener la relación visual con la Legislatura.

La propuesta de los niños para la nueva Plaza Italia

Más de 100 alumnos de quinto grado de las escuelas N.º 2 "General Manuel Belgrano" y N.º 8 "Cristóbal Colón", junto con otros chicos que participaron de actividades culturales, también aportaron sus ideas.

Entre las principales propuestas aparecen:

Canchas para fútbol, básquet, skate y patinaje.

Juegos infantiles adaptados para personas con discapacidad.

adaptados para personas con discapacidad. Hamacas, toboganes, sube y baja, escaladores, pasamanos y tirolesas.

Espacios exclusivos para bebés .

. Sectores para mascotas.

También pidieron incorporar bancos, mesas para tomar mate, mesas de ajedrez, bebederos, un dispensador de agua caliente con energía solar, cestos diferenciados, un EcoPunto de reciclaje, baños públicos, wifi, una fuente de agua, un reloj de sol y un sector de mástiles.

Los diez ejes que deberá contemplar el proyecto

Durante la Asamblea Ciudadana realizada el 21 de julio, más de 30 vecinos trabajaron junto a especialistas y definieron diez lineamientos centrales para el futuro diseño:

Preservar la identidad histórica vinculada a la inmigración italiana y al patrimonio urbano.

vinculada a la inmigración italiana y al patrimonio urbano. Lograr una plaza donde predomine el verde sobre el cemento .

. Garantizar una accesibilidad plena .

. Crear espacios para todas las edades.

Renovar el mobiliario urbano .

. Fortalecer las actividades culturales, comunitarias e institucionales .

. Integrar la plaza con otros espacios patrimoniales del entorno.

Diseñar un espacio funcional y adaptable .

. Mejorar el mantenimiento y recuperar la figura del placero .

y recuperar la figura del . Ordenar la circulación y el estacionamiento.

Especialistas también realizaron aportes

El mismo día de la asamblea se desarrolló un conversatorio en la Legislatura Provincial con especialistas en historia, patrimonio y urbanismo, quienes aportaron investigaciones y criterios para el futuro proyecto.

Participaron representantes de la Junta Provincial de Estudios Históricos, la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, mientras que integrantes de la colectividad italiana, la Comisión de Cultura del Club Colón y vecinos también presentaron iniciativas que fueron incorporadas al documento final.

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