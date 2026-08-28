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Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

En la antesala de los Juegos Suramericanos 2026, se conoció que Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029. La candidatura fue presentada por la Municipalidad con el aval del gobierno provincial y el Comité Olímpico Argentino.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 17:09hs
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Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029.

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029.

Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029. La candidatura fue presentada por la ciudad con el aval del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Comité Olímpico Argentino, y se apoyó en cuatro fortalezas: la identidad de Rosario como ciudad deportiva, la experiencia acumulada en la organización de eventos, la propuesta de un Parque Único Panamericano y el proyecto de Villa Panamericana.

La elección se produce en la antesala de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La competencia continental será una instancia clave para poner en funcionamiento infraestructura, equipamiento y equipos de trabajo, y para consolidar una experiencia que será parte de la base sobre la que se proyectarán los Juegos Panamericanos Junior.

“Ser electos como sede de los Panamericanos es para nosotros un reconocimiento al esfuerzo, dedicación, compromiso, entrega y trabajo, y a no habernos rendido nunca. Panam Sports tiene la posibilidad histórica de ayudarnos a concretar este gran sueño y poner a Rosario en lo más alto”, señaló el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin señaló que “seguimos haciendo a Rosario cada vez más grande. Este evento nos pone ahora en el radar completo de todo el continente y es un enorme orgullo para todos poder seguir poniendo a la ciudad en el máximo nivel internacional. A días de comenzar los Juegos Suramericanos recibimos esta enorme noticia para seguir dando pasos hacia adelante. Rosario no para, siempre va por más, no nos conformamos y eso demuestra de lo que estamos hechos como ciudad y como provincia. El trabajo articulado con la Provincia que dio sus frutos en materia de seguridad, también los está dando en materia de grandes eventos. Se vienen cosas maravillosas”, destacó el intendente Pablo Javkin desde Perú, donde se encargó de cerrar el proceso de postulación previo a la elección.

Cuatro fortalezas para 2029

La primera fortaleza de la candidatura es Rosario como ciudad deportiva, con una identidad fuertemente vinculada al deporte y una trayectoria en la organización de competencias. La segunda es la experiencia. En ese recorrido, los Juegos Suramericanos 2026 representan un nuevo desafío de escala internacional. Rosario combinará para 2029 las sedes deportivas existentes con las nuevas obras de Santa Fe 2026, además del equipamiento permanente y el capital humano que hace posible la organización: equipos con experiencia internacional.

El tercer eje es el Parque Único Panamericano, una propuesta de Juegos compactos que busca concentrar más del 90 % de las competencias deportivas y el 100 % de las actividades académicas, culturales y recreativas. También contempla un Fan Fest Central y un Centro Principal de Premiación.

El cuarto pilar es la Villa Panamericana, que toma como punto de partida la base habitacional de los Juegos Suramericanos 2026 y plantea una ampliación contigua para 2029. El objetivo es alcanzar más de 4.000 camas y sumar servicios de alojamiento, comedor, atención médica, recreación y recuperación.La propuesta busca así dar continuidad a las inversiones y capacidades que se vienen desarrollando en la provincia, aprovechando infraestructura existente, nuevas obras, equipamiento y experiencia para avanzar hacia un nuevo desafío deportivo internacional.

El desafío inmediato: los Juegos Suramericanos 2026

La elección de Rosario para los Panamericanos Junior 2029 llega mientras Santa Fe transita la recta final de preparación para los Juegos Suramericanos 2026. Rosario, Santa Fe y Rafaela serán las tres ciudades sede de una competencia que reunirá a delegaciones de todo el continente y que permitirá poner a prueba la capacidad de organización de la provincia.

El objetivo es que la experiencia no termine con la competencia: que deje infraestructura, equipamiento, equipos de trabajo y conocimiento instalado para futuros acontecimientos deportivos.“Los Juegos Suramericanos son un paso fundamental para Santa Fe. Queremos que sean unos grandes Juegos y que, cuando terminen, la provincia tenga más infraestructura, más experiencia y más capacidades para organizar eventos internacionales. Todo ese aprendizaje será fundamental para lo que viene”, afirmó Pullaro.

Con la elección de Rosario como sede de los Panamericanos Junior 2029, el trabajo realizado para Santa Fe 2026 adquiere una nueva perspectiva. La provincia tendrá ahora el desafío de transformar esa experiencia en capacidad para organizar un evento todavía mayor y seguir consolidando a Rosario y a Santa Fe como protagonistas del deporte internacional.

Rosario Panamericanos Junior
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