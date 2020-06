Rubén Rézola volvió a reencontrarse con el agua

El palista del Club Náutico El Quillá logró volver a los entrenamientos. Lo hizo después de tres meses de no poder hacerlo en el agua, a partir de la cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades gubernamentales que obligó a cerrar todas las instituciones deportivas y la suspensión de todas las actividades que se desarrollan en las mismas. En el espejo de agua del parque general Manuel Belgrano, en el extremo sur de nuestra capital, Rézola pudo regresar a los entrenamientos, ya que hasta ahora lo estaba haciendo en su domicilio, tanto la parte física, aunque pudo hacerlo en un simulador.

El Club Náutico El Quillá ha dispuesto todo un sistema de higiene y seguridad, que se cumple a rajatabla, desde la guardia en el ingreso al predio, hasta en las mismas instalaciones, y que tiene un supervisor general que no es otro que Cachito Roteta, director deportivo de la prestigiosa entidad santafesina.

"La verdad que fue una sensación rara, después de tanto tiempo sin tocar agua los primeros metros no me acostumbraba, más que nada para lograr avanzar bien, porque el ergómetro es sin movimiento" le dijo Rubén Rézola a UNO Santa Fe.

Rézola manifestó que "entonces eso era lo raro de esta vuelta. Hoy (por ayer martes) Hice mi segunda remada poscuarentena y la verdad que fue mucho mejor. De a poco vamos a ir recuperando la forma, la técnica y la condición física" .

image.png Luego de tres meses trabajando en el simulador Rubén volvió al agua.

El gran deportista de nuestra capital, histórico participante de los Juegos Olímpicos de Londres, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto en Canadá, y medalla de plata en los Juegos Deportivos de Guadalajara (México) y tantos otros cientos de batallas en las aguas. "Vuelvo con más ganas que nunca, así que me por suerte me quedo con todo lo bueno que me dio el confinamiento" explicó Terminator Rézola.

En plena cuarentena por el Covid-19, Rubén Rézola tuvo un gesto que no hace más que refrendar sus grandes condiciones de deportista y ni hablar como persona, ya que decidió donar su bono que recibe del Enard, dependiente de la Secretaría de Deportes de la Nación, para los más vulnerables en tiempo de coronavirus.

Rubén es un atleta que tiene tres medallas panamericanas con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (K2 200 metros con Miguel Correa), la de oro en los Juegos de Río 2015 (K2 200 metros con Ezequiel Di Giácomo) y la de bronce en la cita de Lima 2019 (K1 200 metros).