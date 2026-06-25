Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

La Municipalidad de Santa Fe informó que quedó restablecido el servicio tras la habilitación del suministro de gas por parte de Litoral Gas. Mientras se reprograman los turnos pendientes, continúa vigente el plan de contingencia con traslados al crematorio de Rafaela.

Luego de varios días de interrupción, el servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe comenzó a normalizarse. La Municipalidad confirmó que uno de los hornos crematorios ya volvió a operar tras la habilitación del suministro por parte de Litoral Gas, lo que permite retomar progresivamente la prestación.

La reanudación se produjo luego de una serie de trabajos técnicos y adecuaciones exigidas por la empresa prestataria para adaptar las instalaciones a las normativas vigentes.

Desde este jueves, personal del Cementerio Municipal inició la tarea de reprogramar los turnos de cremación que habían quedado pendientes, contactando a las familias afectadas para informar las nuevas fechas y brindar acompañamiento durante el proceso.

Qué había ocurrido

La interrupción del servicio se originó durante un proceso de modernización de la necrópolis municipal. Según había explicado la directora del Cementerio, Luz Balbastro, el municipio realizó una importante inversión para incorporar un nuevo horno crematorio y reparar integralmente una segunda unidad.

En ese contexto, durante una inspección realizada junto a Litoral Gas, se detectó una falla en una válvula de seguridad que abastece a toda la planta de hornos crematorios. La situación obligó a suspender temporalmente las cremaciones mientras se realizaban las tareas necesarias para adecuar las instalaciones.

Balbastro había detallado que el municipio intentó reparar la pieza original y posteriormente adquirió una nueva válvula especialmente fabricada para este tipo de instalaciones de alta presión, trabajando de manera coordinada con técnicos y profesionales de Litoral Gas para resolver el inconveniente.

Continúan las obras para recuperar toda la capacidad operativa

Si bien uno de los hornos ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, desde el municipio aclararon que las tareas continúan sobre los otros tres equipos para cumplir con los nuevos requerimientos técnicos y recuperar la capacidad operativa total del sistema.

Las obras forman parte de un plan de mejoras que busca fortalecer la infraestructura del Cementerio Municipal y optimizar la calidad del servicio.

Sigue vigente la alternativa de Rafaela

Mientras avanzan las adecuaciones pendientes, la Municipalidad mantendrá disponible el esquema de traslado al crematorio de Rafaela, implementado como parte del plan de contingencia dispuesto por el intendente Juan Pablo Poletti.

Durante la interrupción del servicio, el municipio organizó el traslado de féretros a esa ciudad sin costos adicionales para las familias. Según había señalado Balbastro, la decisión buscó evitar que los deudos debieran afrontar gastos extraordinarios en un momento especialmente sensible.

La alternativa seguirá disponible para quienes la requieran hasta que los cuatro hornos del Cementerio Municipal puedan volver a operar con normalidad.