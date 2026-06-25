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Colón avanzó para rescindir el contrato con Facundo Castro

Por estas horas, la dirigencia de Colón estaría llegando a un acuerdo para terminar el vínculo con el delantero que tiene contrato hasta diciembre

25 de junio 2026 · 10:09hs
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Facundo Castro estaría cerca de rescindir su contrato con Colón.

Prensa Colón

Facundo Castro estaría cerca de rescindir su contrato con Colón.

Mientras se busca potenciar el plantel con la llegada de refuerzos, a la par, la dirigencia de Colón que encabeza el presidente José Alonso trabaja en la rescisión del contrato con Facundo Castro.

Facundo Castro está más cerca de irse

El delantero que llegó a mediados del 2025, no es tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, pero además, percibe uno de los contratos más altos del plantel.

Por ello, desde hace varios días, que los dirigentes intentan llegar a un acuerdo con el representante de Castro para romper el vínculo que finaliza en diciembre.

Y se menciona que por estas horas las partes se acercaron, teniendo en cuenta la buena predisposición que mostró el futbolista para llegar a un acuerdo.

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El delantero habría aceptado rescindir el contrato, si Colón le paga dos meses más, pero ese monto lo percibiría en cuotas.

Así las cosas, parece que el acuerdo es más factible, ya que Castro está dispuesto a emigrar, dado que tiene otras propuestas. Los clubes interesados son: Nueva Chicago, Quilmes y Chacarita.

Si se llega a concretar, será un alivio para la tesorería del club que necesita dinero para salir al mercado de pases y terminar de reforzar el ataque.

Colón contrato Facundo Castro
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