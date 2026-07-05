Cansancio que no se va: cuándo la fatiga persistente puede ser una señal de alerta

Dormir bien no siempre alcanza: cuando el agotamiento dura semanas, afecta la concentración o aparece sin causa clara, puede indicar déficits nutricionales, hormonales o metabólicos

La sensación de agotamiento suele ser una de las consultas más frecuentes en la práctica médica. Los pacientes manifiestan sentirse cansados aún después de dormir varias horas o hablan de una falta de concentración o de energía para realizar actividades que antes se realizaban sin dificultad.

La Dra. Florencia Rozas, integrante del Servicio de Clínica Médica de Grupo Gamma señala que, aunque muchas veces este cansancio puede estar relacionado con períodos de estrés, exceso de trabajo o falta de descanso, no siempre es así. El cuerpo suele enviar señales cuando algo no está funcionando de manera óptima , y la fatiga persistente puede ser una de ellas.

"Todos experimentamos agotamiento en algún momento. Sin embargo, si la sensación de falta de energía se mantiene durante semanas o meses, interfiere con las actividades del día a día, o aparece sin una causa evidente, es recomendable realizar una evaluación médica. Un chequeo clínico puede detectar factores que muchas veces pasan desapercibidos", dice.

¿Qué puede detectar un análisis de sangre de rutina?

Un análisis de laboratorio básico permite evaluar varias causas frecuentes de fatiga crónica:

Déficit de hierro La falta de hierro es una de las causas más comunes de cansancio, especialmente en mujeres en edad fértil. Incluso antes de desarrollar anemia, niveles bajos de hierro pueden provocar fatiga, debilidad y dificultad para concentrarse.

Déficit de vitamina B12 La vitamina B12 es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. Su deficiencia puede manifestarse con cansancio, pérdida de memoria, hormigueos y dificultades cognitivas.

Déficit de vitamina D Niveles insuficientes de vitamina D se asocian con fatiga, dolores musculares, disminución de la fuerza física y sensación general de decaimiento.

Alteraciones de la función tiroidea La glándula tiroides regula gran parte del metabolismo. Cuando funciona por debajo de lo normal (hipotiroidismo), pueden aparecer cansancio, somnolencia, aumento de peso y piel seca.

Alteraciones metabólicas Problemas relacionados con la glucosa, el hígado o los riñones, así como trastornos inflamatorios, también pueden manifestarse inicialmente como cansancio persistente.

Consulta médica y automedicación

¿Qué sucede si los análisis son normales? "No siempre existe una única causa medible en laboratorio. El estrés crónico, la falta de sueño reparador, el sedentarismo, una alimentación inadecuada, los trastornos de ansiedad o el agotamiento emocional también pueden generar síntomas físicos muy similares", explica la Dra. Rozas y remarca la importancia de una evaluación integral que contemple tanto los aspectos físicos como los hábitos cotidianos y el bienestar emocional. "La mejor estrategia es identificar primero la causa y, en caso de existir un déficit comprobado, recibir el tratamiento adecuado bajo supervisión profesional", agrega.

La especialista aconseja consultar con un médico clínico si la fatiga dura más de 2 a 4 semanas sin una causa clara (como una enfermedad reciente o un período de estrés puntual). Además, desaconseja ingerir vitaminas sin asesoramiento previo. "La suplementación sin diagnóstico puede enmascarar otras causas o generar desequilibrios. Lo más adecuado es confirmar el déficit mediante un análisis antes de iniciar cualquier tratamiento".

Desde el lado de la prevención, la Dra. Rozas hace referencia a los chequeos clínicos. En adultos sanos de entre 20 y 45 años, se recomienda un control clínico general al menos una vez al año. Sin embargo, ante síntomas persistentes como el cansancio, no es necesario esperar a esa fecha.

"Realizar controles periódicos y consultar ante síntomas que persisten en el tiempo permite detectar alteraciones tempranamente y adoptar medidas que mejoren la salud y la calidad de vida", concluye.