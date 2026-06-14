Desde un auto balearon a un hombre en el barrio San Lorenzo: quedó internado en estado delicado

El ataque ocurrió pasada la 1.40 del domingo en Juan Díaz de Solís y General López. Una testigo aportó que los disparos habrían sido efectuados desde un auto en movimiento. Investiga el fiscal Giavedoni.

Un hombre de 40 años resultó herido de bala durante la madrugada de este domingo en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe, tras un ataque a disparos cuyas circunstancias son materia de investigación policial y judicial. La víctima fue identificada como Emiliano Román y quedó internada en estado delicado en el hospital José María Cullen , donde debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

El hecho ocurrió pasadas las 1.40 en la intersección de las calles Juan Díaz de Solís y General López , cuando una seguidilla de detonaciones alteró la tranquilidad del barrio y motivó llamados al sistema de emergencias 911 . Los vecinos reportaron varias explosiones de arma de fuego y la presencia de una persona herida en la vía pública. Minutos después llegaron al lugar oficiales de Orden Público y de los Cuerpos de la Policía de Santa Fe (PSF) , quienes constataron la situación y dieron inicio a las primeras actuaciones investigativas.

Disparos desde un auto en movimiento, la hipótesis principal

Durante el procedimiento, una vecina domiciliada en la zona relató a los oficiales que escuchó entre tres y cuatro detonaciones seguidas de gritos provenientes del exterior de la vivienda de su suegra. Al salir a la calle tomó contacto con otro vecino, quien le indicó que los disparos habrían sido efectuados desde el interior de un automóvil que circulaba por el sector.

Esa versión forma parte de las hipótesis que analizan los investigadores de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I y deberá ser corroborada con otras evidencias y testimonios recolectados en el marco de la pesquisa.

Las evidencias en la escena

Mientras preservaban el lugar del ataque, los oficiales detectaron un impacto compatible con un proyectil de arma de fuego en la corteza de un árbol ubicado sobre la calle Juan Díaz de Solís. También hallaron manchas de sangre sobre la vía pública y secuestraron un elemento metálico compatible con una ojiva de proyectil, evidencia que quedó incorporada a la investigación.

Los agentes del área Científica de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos de rigor. Asimismo, se constató la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que podrían contener imágenes del suceso y cuyas grabaciones serán analizadas por los investigadores.

La causa, en manos del fiscal Giavedoni

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y, posteriormente, al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, quien ordenó la continuidad de las diligencias investigativas y requirió informes sobre la evolución médica de la víctima a fin de determinar el encuadre definitivo de la causa.

Hasta el momento no fueron identificados los autores de la agresión armada. La investigación continúa bajo la calificación provisoria de tentativa de homicidio.