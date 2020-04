Una profesional de la salud de la ciudad dio positivo en coronavirus luego de realizar la cuarentena obligatoria, según confirmaron las autoridades del Hospital Sayago. Se trata de una mujer que viajó con su pareja –ambos odontólogos del nosocomio– al exterior y al regresar al país se aislaron durante dos semanas.

La directora del hospital, Claudia Mairone, relató a UNO Santa Fe: "Esta profesional viajó con su pareja al exterior. Cuando llegó al país realizó la cuarentena obligatoria y al terminar se reintegra al trabajo. Ni bien comienza –este lunes– presentó unos síntomas muy leves que fueron detectados por un colega del nosocomio que le pidió todos los estudios y el martes a la tarde ya teníamos el resultado positivo".

Sobre las medidas que se tomaron desde el hospital, la directora describió que todos los contactos directos que tuvo en el trabajo, que son 15 personas, están en cuarentena obligatoria en su casa. "Están todos asintomáticos por ahora pero con los controles estrictos que por protocolo tenemos que hacer en estos casos", sostuvo. Además describió que la pareja de la odontóloga también se encuentra en cuarentena, por segunda vez.

En relación al caso específico de la mujer, apuntó: "Lo que sospechamos es que ha contraído la infección dentro de la cuarentena. Los infectólogos del Ministerio de Salud lo están trabajando para analizar específicamente cada caso. La odontóloga está en perfecto estado de salud, en su casa, haciendo de nuevo la cuarentena correspondiente. Los síntomas no fueron floridos, sino leves y se detectaron rápidamente en el hospital".

"En el hospital estamos trabajando con guardias mínimas con todos los consultorios y emergencias. El único servicio resentido es odontología, obviamente, ya que todos estos profesionales están en cuarentena por 15 días", precisó.

Y detalló sobre el funcionamiento del Sayago: "Suspendimos los turnos programados, así que el movimiento de gente dentro del hospital disminuyó. Nuestro hospital no está diseñado para la atención del Covid-19, que no quita que los recibamos y se detecten los casos sospechosos. Si se debe internar se deriva al Iturraspe, y si no es para internar se toman los datos y se da aviso al 107, que va hasta la casa a sacarle la muestra. El resto de las patologías las atendemos normalmente, pero con la disminución por la pandemia".