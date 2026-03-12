Uno Santa Fe | Ovación | ASB

La ASB definió que las pelotas CH1 serán las oficiales

El Comité Ejecutivo de la ASB comunicó a los clubes que los partidos deberán ser con pelotas marca CH1. Si no hay, los árbitros podrán autorizar otra

12 de marzo 2026
El Comité Ejecutivo de la Asociación Santafesina (ASB) comunicó oficialmente a todos los clubes afiliados que las pelotas a utilizar en los partidos deberán ser de marca CH1, designada como la marca oficial de juego para sus competencias.

La disposición también contempla situaciones excepcionales durante el desarrollo de los encuentros. En caso de que el equipo local no disponga de una pelota CH1 al momento del inicio del partido, podrá solicitarle una al equipo visitante para cumplir con lo establecido.

Asimismo, si ninguno de los dos equipos cuenta con el balón oficial, los árbitros estarán autorizados a permitir que el encuentro se dispute con otra marca de pelota, siempre de manera excepcional.

Desde la entidad aclararon además que si existe una pelota del tamaño reglamentario correspondiente a la categoría, el partido no deberá suspenderse, priorizando así la continuidad del juego más allá de la marca del balón.

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

