Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

El arquero de Acassuso, Mariano Monllor, analizó el cruce de la 5ª fecha, donde destacó el poder de Colón jugando de local. "Se reforzaron bien", dijo

En la previa del duelo ante Colón , el arquero de Acassuso , Mariano Monllor , analizó el presente de su equipo y lo que espera del partido del sábado, a partir de las 20, en Santa Fe por la 5ª fecha de la zona A de la Primera Nacional.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el guardameta reconoció que el parate en el calendario frenó el buen momento que traía el equipo. “Nos perjudicó un poco el parate porque veníamos con un envión muy bueno y teníamos ganas de seguir con esta racha, pero lo trabajamos bien para llegar en mejores condiciones”, expresó.

Monllor también resaltó que el plantel mantuvo gran parte de la estructura que logró el ascenso, algo que facilitó la adaptación de los refuerzos. “Se mantuvo la base, casi todo el equipo que consiguió el ascenso juega hoy. Los que llegamos nos acoplamos rápido a un sistema que ya estaba claro”, explicó.

image El arquero de Acassuo habló en la previa del partido ante Colón.

La presión que tiene Colón

A la hora de hablar del rival, el arquero fue claro al remarcar la exigencia que rodea al Sabalero en la categoría. “Colón es de esos clubes que tienen la obligación de pelear de punta a punta. A veces la gente te impone que a los 10 minutos tenés que ganar dos o tres a cero y eso les puede jugar en contra”, analizó.

En el cierre, Monllor puso el foco en uno de los atacantes rojinegros. “Sabemos que se reforzaron muy bien. En lo que respecta a mi posición, hay que estar muy expectante de lo que pueda hacer (Alan) Bonansea, que viene haciendo las cosas bien y hay que tener mucho cuidado”, concluyó