La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

El dato surge de la Secretaría de Niñez de la provincia. Según explicó Daniela León, alrededor de 400 casos corresponden a la ciudad de Santa Fe y su zona. Se trata de situaciones en las que el Estado debe intervenir y, en muchos casos, separar al niño de su centro de vida para garantizar sus derechos.

La provincia tiene cerca de 2.000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa FeImagen ilustrativa

En la provincia de Santa Fe alrededor de 2.000 niños y niñas se encuentran actualmente bajo medidas de protección excepcional , un dispositivo que se aplica cuando el Estado debe intervenir ante situaciones graves de vulneración de derechos.

El dato fue aportado por Daniela León, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia , quien explicó que estas intervenciones se activan cuando el trabajo previo en territorio no logra revertir situaciones críticas dentro del entorno familiar.

“Nosotros tenemos alrededor de 2.000 niños y niñas con medidas de protección excepcional hoy en la provincia de Santa Fe”, señaló la funcionaria en declaraciones a la emisora "LT10".

En estos casos, el sistema dispone que el niño o la niña deba salir de su centro de vida, es decir, del entorno familiar donde se produce la vulneración de derechos.

León aclaró que el número no es fijo, ya que el objetivo del sistema es justamente que los chicos permanezcan el menor tiempo posible bajo estas medidas.

“El número nunca es fijo porque se trabaja en una salida del sistema del niño. Uno de los desafíos más importantes que nos propusimos es que pasen el menor tiempo posible dentro del sistema”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la política pública busca evitar la institucionalización prolongada. “Trabajamos para desinstitucionalizar a los niños, porque nos hemos encontrado con situaciones de chicos que hacía 15 años que estaban dentro del sistema”, advirtió.

La situación en la ciudad de Santa Fe

Dentro de ese universo provincial, alrededor de 400 niños y niñas corresponden a la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, según precisó la secretaria de Niñez.

El sistema de protección se organiza en dos niveles de intervención. En primer lugar actúan los servicios locales de niñez de los municipios, que trabajan directamente en el territorio para intentar resolver las situaciones de vulneración dentro del entorno familiar.

Cuando esas instancias se agotan, interviene el segundo nivel provincial, que es el que dispone las medidas de protección excepcional.

Estas situaciones suelen estar atravesadas por contextos sociales complejos. León explicó que muchas veces el problema no es la falta de vínculo afectivo, sino la imposibilidad material de las familias de sostener la crianza.

“A veces hay mamás que tienen cinco o seis hijos y están solas. No es que no los quieran, los aman, pero no pueden solas. Entonces el Estado tiene que estar ahí apuntalando a esa mamá y fortaleciendo ese centro de vida para que los niños puedan crecer en un ambiente sano”, señaló.

Sin embargo, también existen casos de mayor gravedad, en los que la intervención estatal debe ser inmediata para resguardar a los niños.

El Polo de la Niñez

En paralelo, el gobierno provincial avanza en la creación del Polo de la Niñez en la ciudad de Santa Fe, que funcionará en el histórico edificio donde actualmente opera Casa Cuna.

El espacio buscará fortalecer las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos y mejorar la respuesta institucional ante estas problemáticas.

Según explicó la secretaria de Niñez, Daniela León, el Polo funcionará todos los días del año y será un lugar permanente de escucha y acompañamiento. “Será el deber ser del sistema de promoción y protección de derechos, con un dispositivo abierto para que cada niño tenga un lugar donde ser escuchado”, afirmó.

El modelo estará organizado bajo el concepto de “Ruta de los Derechos”, un circuito de atención que buscará evitar traslados innecesarios y concentrar en un mismo espacio distintas áreas del Estado para dar respuestas rápidas ante situaciones críticas.

Desde organizaciones del sector también destacaron el nivel de recursos destinados a estas políticas. Raúl Dalinger aseguró que se trata de un escenario inédito: “En 20 años de trabajo jamás habíamos visto tantos recursos humanos y económicos orientados a la restitución de los derechos de los niños en la provincia”.

El Polo de la Niñez se enmarca además en una política provincial más amplia que incluye mejoras en los hogares convivenciales y el desarrollo de nuevos dispositivos para fortalecer el sistema de protección de la infancia.