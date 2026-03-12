Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

El futbolista lidera el ranking de disparos al arco en el Apertura, siendo escoltado por otro exponente de Unión, lo que refleja la voracidad ofensiva

Ovación

Por Ovación

12 de marzo 2026 · 14:44hs
Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Prensa Unión

El plantel de Unión dejó atrás el sabor amargo del empate ante Independiente y ya apunta todos los cañones al cruce frente a Boca, que se jugará el domingo, desde las 22, por la 11ª fecha del Torneo Apertura. En la previa, aparece un dato estadístico que reafirma la identidad ofensiv.

• LEER MÁS: Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

El equipo santafesino se mantiene entre los conjuntos más goleadores del campeonato, una muestra clara de su vocación por atacar y buscar el arco rival. En ese contexto, hay un nombre propio que sobresale en el rubro de los remates: Marcelo Estigarribia.

• LEER MÁS: Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Estigarribia, el que más intenta en Unión

Según un relevamiento estadístico de @DataMoron i, es el jugador que más remates al arco acumula en el torneo, con un total de 23. Detrás aparecen David Romero de Tigre y su compañero de ataque en el Tate, Cristian Tarragona, ambos con 21 intentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2031125563260149792&partner=&hide_thread=false

Si bien el Chelo todavía no logra traducir esa cantidad de remates en una mayor cuota goleadora —un aspecto a mejorar en su rendimiento—, su presencia constante en zona de definición y la insistencia para buscar el arco rival lo convierten en una de las referencias ofensivas del equipo. En definitiva, un síntoma claro del ADN ofensivo que intenta sostener Unión en este Apertura y por eso, ya le tira a Boca las cartas sobre la mesa en la previa de un partido de alto impacto en el 15 de Abril.

Unión Boca Marcelo Estigarribia
Noticias relacionadas
preocupacion en union: del blanco y estigarribia faltaron a la practica

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

rafael profini sobre el duelo con boca: todos sonamos con jugar estos partidos

Rafael Profini sobre el duelo con Boca: "Todos soñamos con jugar estos partidos"

madelon: union no tiene que cambiar mas alla que venga un grande como boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

palacios, de cara al duelo ante boca: union se gano el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Lo último

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Último Momento
Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: "Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo"

Ovación
Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Madelón infló el pecho: A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe