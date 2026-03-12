Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

El futbolista lidera el ranking de disparos al arco en el Apertura, siendo escoltado por otro exponente de Unión, lo que refleja la voracidad ofensiva

El plantel de Unión dejó atrás el sabor amargo del empate ante Independiente y ya apunta todos los cañones al cruce frente a Boca , que se jugará el domingo, desde las 22, por la 11ª fecha del Torneo Apertura . En la previa, aparece un dato estadístico que reafirma la identidad ofensiv.

El equipo santafesino se mantiene entre los conjuntos más goleadores del campeonato, una muestra clara de su vocación por atacar y buscar el arco rival. En ese contexto, hay un nombre propio que sobresale en el rubro de los remates: Marcelo Estigarribia.

Estigarribia, el que más intenta en Unión

Según un relevamiento estadístico de @DataMoron i, es el jugador que más remates al arco acumula en el torneo, con un total de 23. Detrás aparecen David Romero de Tigre y su compañero de ataque en el Tate, Cristian Tarragona, ambos con 21 intentos.

Más remates: Estigarribia (Unión) 23 | Romero (Tigre) 21 | Tarragona (Unión) 21



Más G+A: Romero 7 | Méndez (Banfield) 6 | Ávalos (Independiente) 6



Mejor xG/90: Módica (Gimnasia MZA) 0,63 → cada remate vale Marabel (Sarmiento) 0,63 → eficiencia élite Romero (Tigre)… pic.twitter.com/rMbnnKSvs2 — DataMoroni (@DataMoroni) March 9, 2026

Si bien el Chelo todavía no logra traducir esa cantidad de remates en una mayor cuota goleadora —un aspecto a mejorar en su rendimiento—, su presencia constante en zona de definición y la insistencia para buscar el arco rival lo convierten en una de las referencias ofensivas del equipo. En definitiva, un síntoma claro del ADN ofensivo que intenta sostener Unión en este Apertura y por eso, ya le tira a Boca las cartas sobre la mesa en la previa de un partido de alto impacto en el 15 de Abril.