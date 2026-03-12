Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Con pasado en Unión y Boca, Roberto Passucci habló en UNO 106.3 y anticipó el choque del domingo. Repasó el ascenso de 1989 y su trabajo como scouting.

A medida que se acerca el cruce entre Unión y Boca, las voces con pasado en ambos clubes comienzan a palpitar el encuentro. Roberto Passucci , protagonista del histórico ascenso rojiblanco de 1989 y exjugador xeneize, analizó el presente de los dos equipos y anticipó un duelo exigente ante un Boca que llega en crecimiento futbolístico .

En diálogo con el programa Diario Deportivo de UNO 106.3, Passucci remarcó que el conjunto de la Ribera atraviesa una etapa de construcción táctica que empieza a dar señales positivas. Según su análisis, el equipo viene afirmando su estructura colectiva y encontrando funcionamiento , algo que podría representar una dificultad para el Tatengue. “Boca viene en alza, está intentando consolidar una idea de juego y lo está logrando. De a poco está encontrando el equipo y eso se nota”, explicó el exvolante central, quien supo desempeñarse como un mediocampista de fuerte presencia en la recuperación y el equilibrio táctico.

El recuerdo del ascenso con Unión

Más allá del análisis del presente, Passucci no ocultó la emoción al recordar su paso por Unión, especialmente la campaña que culminó con el ascenso de 1989, una de las páginas más recordadas por los hinchas rojiblancos. Aquel logro, construido sobre un equipo solidario, competitivo y con fuerte identidad colectiva, quedó grabado en la memoria del club. “Fue algo muy fuerte lo que vivimos. Ese ascenso quedó en la historia grande de Unión y siempre es lindo volver a recordarlo”, señaló.

Lejos de haberse desvinculado del fútbol, Passucci mantiene un rol activo dentro de Boca. Desde hace más de quince años integra el área de captación de juveniles, una tarea que lo lleva a recorrer distintas regiones del país en busca de nuevos proyectos futbolísticos. En ese trabajo, explicó, el primer filtro está puesto en la calidad técnica y la capacidad de resolución dentro del campo. “Lo primero que miramos es la técnica individual y la rapidez para resolver cuando reciben la pelota. Si controlan bien y toman decisiones rápidas y precisas, ahí aparece algo diferente”, detalló.

El semillero del interior

Passucci también destacó el valor formativo de algunas ligas del interior del país, donde la competencia constante potencia el desarrollo de jóvenes futbolistas. Regiones como Rosario, el sur de Santa Fe y sectores de Córdoba, explicó, poseen estructuras competitivas que permiten a los chicos disputar una gran cantidad de partidos durante el año, algo clave para la formación. “En ligas como la Rosarina hay muchísimos equipos y los chicos llegan a jugar hasta 60 partidos por temporada. Esa competencia permanente termina generando más futbolistas”, sostuvo.

Maradona y una anécdota inolvidable

Durante la entrevista también hubo lugar para los recuerdos. Passucci evocó su etapa como compañero de Diego Maradona en Boca y compartió una historia que refleja el lado humano del astro. Según contó, cuando Maradona se enteró de que estaba reuniendo dinero para poder casarse, se ofreció a ayudarlo económicamente para terminar su casa. “Ese gesto pinta lo que era Diego con sus compañeros”, relató.

El respaldo a Riquelme

Por último, Passucci también valoró el trabajo dirigencial de Juan Román Riquelme al frente del club de la Ribera. Para el exmediocampista, la actual conducción mantiene un fuerte vínculo con la historia futbolística de la institución y con los exjugadores. “Lo que hace Román es fantástico. Mantiene el contacto con todos y conserva esa esencia futbolera del club”, concluyó. Mientras tanto, el cruce entre Unión y Boca ya comenzó a jugarse fuera de la cancha y promete un escenario cargado de expectativa cuando se enfrenten el domingo en el estadio 15 de Abril.