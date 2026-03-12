Uno Santa Fe | Unión | Unión

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

El lateral sufrió mareos y baja presión, mientras que el delantero arrastra secuelas del golpe ante Independiente. Unión sigue de cerca sus evolución.

Ovación

Por Ovación

12 de marzo 2026 · 14:55hs
Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Prensa Unión

Unión desarrolló este jueves una nueva práctica en Casa Unión con dos ausencias que encendieron una señal de alerta en el cuerpo técnico: Mateo Del Blanco y Marcelo Estigarribia. Ambos futbolistas quedaron al margen del entrenamiento por cuestiones físicas y sus presencias frente a Boca comienza a quedar supeditada a la evolución médica.

Del Blanco, preservado por mareos y baja presión

El lateral-volante Mateo Del Blanco no formó parte de los trabajos debido a un cuadro de mareos y baja presión, por lo que el cuerpo médico decidió preservarlo de las cargas físicas de la jornada. La determinación fue preventiva, con el objetivo de evitar riesgos y permitirle recuperarse plenamente antes de reintegrarse a la dinámica normal del plantel.

LEER MÁS: Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Estigarribia arrastra secuelas del golpe

La situación de Marcelo Estigarribia responde a las consecuencias del fuerte impacto sufrido en el último partido ante Independiente. El delantero debió recibir diez puntos de sutura tras el golpe y todavía experimenta un importante malestar. La inflamación comenzó a descender hacia la zona del ojo, generándole incomodidad y limitaciones para entrenar con normalidad, motivo por el cual el cuerpo técnico optó por no exigirlo.

Tanto Del Blanco como Estigarribia serán evaluados día a día para determinar su evolución física de cara al compromiso del domingo a las 22 en el estadio 15 de Abril frente a Boca. En caso de no lograr recuperarse a tiempo, el equipo rojiblanco podría sufrir dos bajas sensibles, especialmente en el caso del delantero, quien se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas dentro del andamiaje táctico del equipo.

Unión Mateo Del Blanco Marcelo Estigarribia Boca
Noticias relacionadas
union tiene al jugador que mas remata al arco en la liga profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

rafael profini sobre el duelo con boca: todos sonamos con jugar estos partidos

Rafael Profini sobre el duelo con Boca: "Todos soñamos con jugar estos partidos"

madelon: union no tiene que cambiar mas alla que venga un grande como boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

palacios, de cara al duelo ante boca: union se gano el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Lo último

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Último Momento
Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

Las dudas de Madelón en Unión para jugar contra Boca en el 15 de Abril

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

La provincia tiene cerca de 2000 niños con medidas de protección excepcional y unos 400 corresponden a la ciudad de Santa Fe

Monllor palpitó el duelo ante Colón: Es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo

Vranicich cruzó a la Corte por el uso del nuevo edificio judicial: "Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo"

Ovación
Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Madelón infló el pecho: A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe