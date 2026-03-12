Preocupación en Unión: Del Blanco y Estigarribia faltaron a la práctica

Unión desarrolló este jueves una nueva práctica en Casa Unión con dos ausencias que encendieron una señal de alerta en el cuerpo técnico: Mateo Del Blanco y Marcelo Estigarribia. Ambos futbolistas quedaron al margen del entrenamiento por cuestiones físicas y sus presencias frente a Boca comienza a quedar supeditada a la evolución médica.

El lateral-volante Mateo Del Blanco no formó parte de los trabajos debido a un cuadro de mareos y baja presión , por lo que el cuerpo médico decidió preservarlo de las cargas físicas de la jornada. La determinación fue preventiva, con el objetivo de evitar riesgos y permitirle recuperarse plenamente antes de reintegrarse a la dinámica normal del plantel.

LEER MÁS: Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Estigarribia arrastra secuelas del golpe

La situación de Marcelo Estigarribia responde a las consecuencias del fuerte impacto sufrido en el último partido ante Independiente. El delantero debió recibir diez puntos de sutura tras el golpe y todavía experimenta un importante malestar. La inflamación comenzó a descender hacia la zona del ojo, generándole incomodidad y limitaciones para entrenar con normalidad, motivo por el cual el cuerpo técnico optó por no exigirlo.

Tanto Del Blanco como Estigarribia serán evaluados día a día para determinar su evolución física de cara al compromiso del domingo a las 22 en el estadio 15 de Abril frente a Boca. En caso de no lograr recuperarse a tiempo, el equipo rojiblanco podría sufrir dos bajas sensibles, especialmente en el caso del delantero, quien se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas dentro del andamiaje táctico del equipo.