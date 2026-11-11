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Con eje en saneamiento urbano e infraestructura vial, el intendente Poletti presentó el presupuesto 2027 a los concejales de Santa Fe

El proyecto presentado por Juan Pablo Poletti ante los concejales contempla $65.000 millones para saneamiento urbano y otros $11.300 millones para infraestructura vial. También prevé incorporar una nueva planta asfáltica, completar el recambio de luminarias led y avanzar con obras de mejorado de calles de tierra.

11 de noviembre 2026 · 15:52hs
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Con eje en saneamiento urbano e infraestructura vial

Con eje en saneamiento urbano e infraestructura vial, el intendente Poletti presentó el Presupuesto 2027 a los concejales

La limpieza de la ciudad y el estado de las calles concentran buena parte de las demandas de los vecinos y también de las partidas previstas por la Municipalidad de Santa Fe para el año próximo. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el intendente Juan Pablo Poletti ante el Concejo Municipal contempla $76.300 millones para esos dos rubros: $65.000 millones para saneamiento urbano y $11.300 millones para infraestructura vial.

La propuesta incluye, además, la incorporación de una nueva planta asfáltica de material en frío que permitirá ampliar la capacidad municipal de producción y agilizar los trabajos de bacheo. El equipamiento podrá producir hasta 50 toneladas por hora, frente a las aproximadamente seis toneladas diarias que elaboraba la planta anterior.

Con eje en saneamiento urbano e infraestructura vial, el intendente Poletti present&oacute; el Presupuesto 2027 a los concejales

Con eje en saneamiento urbano e infraestructura vial, el intendente Poletti presentó el Presupuesto 2027 a los concejales

El proyecto prevé recursos por $411.831 millones y gastos por $411.826 millones. Fue presentado por Poletti a los concejales en la Sala de Intendencia, en un contexto económico marcado por la caída de los ingresos provenientes de la coparticipación nacional y provincial, además de una retracción de la recaudación local.

Al término del encuentro, el intendente definió la iniciativa como un presupuesto «austero, equilibrado y responsable», aunque remarcó que busca sostener las respuestas a los principales problemas de la ciudad.

«Se les presentó a todos los concejales el presupuesto del 2027, que es austero, equilibrado y responsable en una situación donde realmente los gobiernos locales estamos complicados en cuanto a la recaudación de coparticipación nacional y también cae la provincial y también un poco la local y en base a eso hacer un presupuesto real, pero que no deja de mirar y de priorizar los problemas de la gente», expresó.

Más recursos para limpieza y mantenimiento de calles

En comparación con el presupuesto anterior, la partida destinada a limpieza aumenta un 29% en términos nominales, mientras que la prevista para infraestructura vial crece un 22%.

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Con eje en saneamiento urbano e infraestructura vial, el intendente Poletti presentó el Presupuesto 2027 a los concejales

En materia de saneamiento, la planificación contempla sostener el servicio de recolección de residuos y profundizar las acciones para prevenir y erradicar microbasurales, ampliar la cobertura y mejorar los espacios públicos.

En ese marco, el programa Basura Barrio por Barrio ya incorporó 234 cuadras a la cobertura de recolección domiciliaria. Durante 2027 se prevé continuar extendiendo el servicio en los sectores que lo necesitan, junto con tareas de higiene, desmalezado y mantenimiento de parques y espacios públicos.

La nueva planta asfáltica y el plan de bacheo

Uno de los anuncios centrales para el próximo año es la incorporación de una nueva planta asfáltica de material en frío. Según explicó Poletti, el equipamiento permitirá incrementar considerablemente la capacidad de producción municipal y acelerar las intervenciones en las calles.

«Los ejes van a ser la basura, las calles y la iluminación. Con la licitación de la planta asfalto es una gran inversión en calles y en baches, vamos a poder solucionar muchos de los problemas de la gente que son los pozos, los baches y las calles en mal estado a través de esta planta de asfalto que vamos a tener con una capacidad mucho más importante de la que tenemos hoy», sostuvo.

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La capacidad prevista es de hasta 50 toneladas por hora, frente a las aproximadamente seis toneladas diarias que producía la planta anterior. La Municipalidad espera que esta diferencia permita planificar intervenciones con mayor rapidez, fortalecer el trabajo por administración y reducir los tiempos de respuesta ante el deterioro de las calles.

A su vez, el presupuesto contempla continuar con el mejorado de las calles de tierra. De las aproximadamente 3.000 cuadras identificadas, ya se intervinieron unas 2.000 mediante obras de estabilizado pétreo y mejorado de trazas. El objetivo para 2027 es completar las 1.000 restantes.

Alumbrado led y obras de infraestructura

Otro de los objetivos para el año próximo es completar la reconversión del alumbrado público a tecnología led. Después de intervenir 40 barrios y reemplazar 8.329 luminarias durante 2026, la Municipalidad prevé trabajar en los 46 barrios restantes e incorporar más de 6.500 artefactos.

Para esa tarea se asignaron $8.700 millones.

En infraestructura sanitaria, también se dará continuidad a la ampliación de la red de cloacas a través del Fondo Solidario de Cloacas, con proyectos previstos para los barrios Los Hornos, Transporte y La Esmeralda.

El Niño, otro eje del presupuesto

La planificación municipal incorpora recursos para las tareas de prevención y preparación ante el escenario hídrico previsto para el comienzo de 2027, en función del fenómeno de El Niño.

«El fenómeno de El Niño es el cuarto eje que también agregamos y así se lo manifestamos a los concejales, porque sin lugar a dudas que en el primer cuatrimestre del año 2027 el fenómeno del Niño va a cumplir un rol protagónico y también se destina presupuesto en ese sentido», señaló Poletti.

Entre las acciones previstas figuran la limpieza de desagües y canales, el mantenimiento de los sistemas de escurrimiento, los trabajos de zanjeo y la preparación de los Centros de Asistencia para familias que eventualmente deban ser evacuadas. También se contempla la adquisición de módulos habitacionales y equipamiento para reforzar la respuesta municipal ante una emergencia.

La caída de la coparticipación y el respaldo del Concejo

El proyecto de Presupuesto 2027 se elaboró bajo los principios de austeridad, equilibrio presupuestario y eficiencia en el gasto. Uno de los puntos señalados por el Ejecutivo es la disminución de los recursos de origen nacional, que modifica la composición del financiamiento municipal y aumenta el peso relativo de los ingresos propios.

De acuerdo con las cifras incluidas en la presentación, la proyección anual de fondos percibidos para 2026 es de $64.299 millones, por debajo de los $68.624 millones recibidos durante 2020, el año de la pandemia.

El secretario de Hacienda, José Serruya, repasó los principales destinos de los recursos y destacó las partidas para residuos, alumbrado y calles. «El presupuesto para el año que viene va a ser de 411.800 millones de pesos. Los principales ejes son unos 65.000 millones que se van a destinar para la parte de basura, ahí englobamos todo desde la recolección, la disposición final y todo lo que se hace a nivel de ecopuntos y todo el tema de tratamiento de residuos», explicó.

También mencionó los $8.700 millones para completar el recambio a led y los más de $11.000 millones para reparación de calles, tanto mediante estabilizado pétreo como a través del bacheo con la nueva planta asfáltica.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, valoró la presentación del proyecto y advirtió sobre el impacto de la caída de la coparticipación federal. «Eso habla también de la responsabilidad que tenemos de tener un equilibrio en el presupuesto, lo que es ser austero para enfrentar los desafíos que tiene todo un año con el marco de inflación que también está marcado a nivel nacional», sostuvo.

Basile también destacó el aporte del Gobierno provincial para obras de infraestructura en la ciudad, entre ellas la avenida Aristóbulo del Valle, la Costanera del Salado, los pilotes y el puente sobre la laguna Setúbal y la remodelación del Parque Garay.

saneamiento Santa Fe presupuesto
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