El acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Universidad Tecnológica Nacional comenzará en el Hospital Iturraspe y busca mejorar la infraestructura, profesionalizar el mantenimiento y prevenir fallas en efectores de alta complejidad.

Santa Fe implementará un plan integral de mantenimiento en hospitales públicos junto a la Universidad Tecnológica Nacional

El Gobierno de Santa Fe y la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) firmaron un convenio para poner en marcha un Plan Integral de Mantenimiento Hospitalario en efectores públicos de salud de la provincia.

La iniciativa comenzará en el Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y apunta a fortalecer la gestión de infraestructura, equipamiento y mantenimiento preventivo en hospitales de alta complejidad.

El acuerdo contempla un trabajo conjunto entre especialistas de la UTN y equipos técnicos del sistema de salud provincial, con el objetivo de diseñar protocolos específicos y capacitar al personal encargado de las tareas de mantenimiento.

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Desde el Ministerio de Salud señalaron que el programa buscará garantizar el funcionamiento seguro y continuo de instalaciones críticas y equipamientos hospitalarios.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que será la primera vez que la cartera sanitaria provincial implemente planes integrales de mantenimiento elaborados junto a una universidad pública.

“La universidad pública es una aliada estratégica que impacta directamente en la calidad de vida de los santafesinos”, sostuvo la funcionaria.

Además, remarcó que el convenio permitirá fortalecer las capacidades técnicas del personal hospitalario mediante instancias de capacitación específica.

Por su parte, el decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional, Alejandro Toffolo, señaló que el acuerdo permitirá trasladar el trabajo técnico de los laboratorios universitarios al territorio y brindar asistencia a instituciones públicas provinciales.

Diagnóstico técnico y mantenimiento preventivo

La primera etapa del programa incluirá un diagnóstico integral del Hospital Iturraspe, con evaluaciones sobre calderas, instalaciones eléctricas, ascensores, climatización, gases medicinales, condiciones edilicias y sistemas de seguridad.

En paralelo, se desarrollará un programa de formación destinado al personal hospitalario para incorporar herramientas de mantenimiento preventivo y criterios de gestión técnica.

El director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, explicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo preventivo y dejar atrás las intervenciones realizadas únicamente frente a emergencias o fallas.

“Se busca cambiar el paradigma de intervención para dejar de actuar detrás de los problemas”, indicó.

Desde el área de Bioingeniería del Ministerio de Salud también remarcaron que se trata de una experiencia inédita para el sistema sanitario provincial.

La directora de la Red de Bioingeniería, Alejandra Cena, sostuvo que el modelo permitirá profesionalizar los procesos de mantenimiento y adaptarlos a las necesidades específicas de cada hospital.

Además, adelantó que la experiencia piloto en el Hospital Iturraspe podría extenderse posteriormente a otros efectores de alta complejidad de la provincia, aprovechando la presencia regional de la UTN en ciudades como Rafaela, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto.

Durante la firma del convenio también participaron autoridades del Hospital Iturraspe, equipos técnicos del Ministerio de Salud e integrantes del Grupo de Ingeniería Mecánica Aplicada de la UTN.