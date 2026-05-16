El IPC acumuló un 12,6% entre enero y abril, por encima del aumento acordado en paritarias para la primera mitad del año. Desde la Provincia sostienen que los salarios más bajos todavía le ganan a la inflación.

La inflación en Santa Fe vuelve a meter presión sobre los salarios públicos: el IPC ya superó la pauta semestral

La inflación acumulada en Santa Fe durante los primeros cuatro meses de 2026 ya quedó por encima de la pauta salarial acordada en las últimas paritarias estatales.

Así lo confirmó este viernes el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que informó una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 12,6% entre enero y abril.

El dato supera el incremento del 12,5% que el Gobierno provincial había pactado para el primer semestre con trabajadores de la administración pública, docentes y personal de salud, lo que anticipa posibles tensiones con los gremios en las próximas semanas.

Sin embargo, desde la Casa Gris buscaron bajar el tono al posible conflicto y defendieron el esquema salarial vigente hasta junio.

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública de Santa Fe, Malena Azario, aseguró que buena parte de los trabajadores estatales todavía no perdió poder adquisitivo gracias a adicionales incorporados en los acuerdos salariales.

La provincia de Santa Fe perdió 15.500 empleos privados registrados desde diciembre de 2023

“Todo lo que tiene que ver con la pirámide salarial, desde la media hacia los que menos ganan, está por encima de la inflación comunicada”, afirmó la funcionaria tras conocerse los números oficiales.

En esa línea, explicó que el acuerdo paritario no solo contempló incrementos porcentuales, sino también sumas garantizadas y suplementos específicos para determinados sectores.

“Además del porcentaje, cada acuerdo llevó otros incrementos que tienen que ver con suplementos y mínimos garantizados”, sostuvo.

El informe del Ipec reveló además que la inflación de abril fue del 3% en Santa Fe, una cifra superior al 2,6% difundido a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En términos interanuales, la provincia registró una inflación del 32,9%, también por encima de la media nacional.

El esquema salarial acordado por el Gobierno provincial contempló subas escalonadas del 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio.

Además, se abonó una compensación adicional de tres puntos porcentuales por el desfasaje registrado entre noviembre y diciembre del año pasado, incluyendo el impacto sobre el aguinaldo.

La propuesta oficial también incorporó una garantía mínima de aumento de 170 mil pesos entre febrero y junio, junto con mejoras específicas para asistentes escolares, cuyo suplemento pasó a 150 mil pesos.

Pese a la defensa oficial, el dato inflacionario vuelve a poner presión sobre las paritarias santafesinas y reabre el debate sobre la pérdida del poder adquisitivo frente a la aceleración de precios registrada en el comienzo del año.