Uno Santa Fe | inflación

La inflación en Santa Fe vuelve a meter presión sobre los salarios públicos: el IPC ya superó la pauta semestral

El IPC acumuló un 12,6% entre enero y abril, por encima del aumento acordado en paritarias para la primera mitad del año. Desde la Provincia sostienen que los salarios más bajos todavía le ganan a la inflación.

16 de mayo 2026 · 12:47hs
La inflación en Santa Fe vuelve a meter presión sobre los salarios públicos: el IPC ya superó la pauta semestral

La inflación en Santa Fe vuelve a meter presión sobre los salarios públicos: el IPC ya superó la pauta semestral

La inflación acumulada en Santa Fe durante los primeros cuatro meses de 2026 ya quedó por encima de la pauta salarial acordada en las últimas paritarias estatales.

Así lo confirmó este viernes el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que informó una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 12,6% entre enero y abril.

El dato supera el incremento del 12,5% que el Gobierno provincial había pactado para el primer semestre con trabajadores de la administración pública, docentes y personal de salud, lo que anticipa posibles tensiones con los gremios en las próximas semanas.

Sin embargo, desde la Casa Gris buscaron bajar el tono al posible conflicto y defendieron el esquema salarial vigente hasta junio.

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública de Santa Fe, Malena Azario, aseguró que buena parte de los trabajadores estatales todavía no perdió poder adquisitivo gracias a adicionales incorporados en los acuerdos salariales.

La provincia de Santa Fe perdió 15.500 empleos privados registrados desde diciembre de 2023

“Todo lo que tiene que ver con la pirámide salarial, desde la media hacia los que menos ganan, está por encima de la inflación comunicada”, afirmó la funcionaria tras conocerse los números oficiales.

En esa línea, explicó que el acuerdo paritario no solo contempló incrementos porcentuales, sino también sumas garantizadas y suplementos específicos para determinados sectores.

“Además del porcentaje, cada acuerdo llevó otros incrementos que tienen que ver con suplementos y mínimos garantizados”, sostuvo.

El informe del Ipec reveló además que la inflación de abril fue del 3% en Santa Fe, una cifra superior al 2,6% difundido a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En términos interanuales, la provincia registró una inflación del 32,9%, también por encima de la media nacional.

El esquema salarial acordado por el Gobierno provincial contempló subas escalonadas del 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio.

Además, se abonó una compensación adicional de tres puntos porcentuales por el desfasaje registrado entre noviembre y diciembre del año pasado, incluyendo el impacto sobre el aguinaldo.

La propuesta oficial también incorporó una garantía mínima de aumento de 170 mil pesos entre febrero y junio, junto con mejoras específicas para asistentes escolares, cuyo suplemento pasó a 150 mil pesos.

Pese a la defensa oficial, el dato inflacionario vuelve a poner presión sobre las paritarias santafesinas y reabre el debate sobre la pérdida del poder adquisitivo frente a la aceleración de precios registrada en el comienzo del año.

inflación presión salarios Santa Fe

Lo último

El Banco Santa Fe ofrece refinanciar deudas en hasta 60 cuotas con dos meses sin pagar

El Banco Santa Fe ofrece refinanciar deudas en hasta 60 cuotas con dos meses sin pagar

Colón pega primero y le gana 1-0 a Estudiantes en Caseros con gol de Nacho Lago

Colón pega primero y le gana 1-0 a Estudiantes en Caseros con gol de Nacho Lago

Avanza la etapa final del Terraplén Garello: una obra clave que ya alcanzó el 75% de ejecución

Avanza la etapa final del Terraplén Garello: una obra clave que ya alcanzó el 75% de ejecución

Último Momento
El Banco Santa Fe ofrece refinanciar deudas en hasta 60 cuotas con dos meses sin pagar

El Banco Santa Fe ofrece refinanciar deudas en hasta 60 cuotas con dos meses sin pagar

Colón pega primero y le gana 1-0 a Estudiantes en Caseros con gol de Nacho Lago

Colón pega primero y le gana 1-0 a Estudiantes en Caseros con gol de Nacho Lago

Avanza la etapa final del Terraplén Garello: una obra clave que ya alcanzó el 75% de ejecución

Avanza la etapa final del Terraplén Garello: una obra clave que ya alcanzó el 75% de ejecución

Los hogares y centros de día no saben más qué inventar: la crisis en discapacidad golpea a Santa Fe

"Los hogares y centros de día no saben más qué inventar": la crisis en discapacidad golpea a Santa Fe

Manchester City le ganó a Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup

Manchester City le ganó a Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup

Ovación
Las chicas de Unión no hacen pie en Primera y ahora fueron goleadas por SAT

Las chicas de Unión no hacen pie en Primera y ahora fueron goleadas por SAT

Los citados de Colón para visitar a Estudiantes de Caseros en busca de defender la cima

Los citados de Colón para visitar a Estudiantes de Caseros en busca de defender la cima

Manchester City le ganó a Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup

Manchester City le ganó a Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup

River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe