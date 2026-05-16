Los citados de Colón para visitar a Estudiantes de Caseros en busca de defender la cima

Colón ya se encuentra concentrado a la espera del duelo de este sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 15.30, por la 14ª fecha

Con el objetivo de sostener la cima de la Zona A de la Primera Nacional , Colón ya se encuentra concentrado en Capital Federal a la espera del duelo de este sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires , a partir de las 15.30, por la 14ª fecha de la zona A.

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La delegación tomó una decisión poco habitual en la planificación de la semana: no entrenar en Santa Fe y viajar con antelación a la ciudad del partido. El objetivo fue reducir cargas, mejorar el descanso y llegar con una sola activación liviana previa al compromiso.

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En ese contexto, el entrenador Ezequiel Medrán mantiene la costumbre de no confirmar los 11 hasta último momento, aunque sí quedaron definidos los concentrados para este nuevo compromiso fuera de casa.

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Otra vez no figura en la lista es el regreso de Matías Godoy. El resto de la convocatoria responde a la base habitual que viene sosteniendo el proceso, en un equipo que busca equilibrio entre rendimiento y regularidad en una etapa decisiva del torneo.

Los convocados de Colón