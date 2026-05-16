La Legislatura aprobó la creación del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo. La reforma apunta a modernizar el fuero, acelerar los procesos judiciales y ampliar el acceso ciudadano mediante herramientas digitales y una nueva estructura de gestión.

Avanza la reforma de la Justicia administrativa en Santa Fe para agilizar procesos y ampliar el acceso ciudadano

La provincia de Santa Fe avanzó en una reforma de la Justicia Contencioso Administrativa con la aprobación de la Ley N° 14.439, que crea el Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo y modifica el funcionamiento del sistema encargado de resolver conflictos entre el Estado y la ciudadanía.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por la Legislatura santafesina, busca agilizar los procesos judiciales, unificar criterios y mejorar el acceso a la Justicia a través de una estructura más moderna y digitalizada.

El fuero contencioso administrativo es el ámbito donde se tramitan causas vinculadas a reclamos contra el Estado provincial, municipios, comunas y otros organismos públicos. Allí se discuten cuestiones relacionadas con sanciones, habilitaciones, temas previsionales y distintos derechos de ciudadanos e instituciones frente a decisiones estatales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el nuevo esquema apunta a superar limitaciones históricas del sistema vigente. La secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero, sostuvo que hasta ahora el control judicial de muchas decisiones administrativas recaía directamente sobre la Corte Suprema provincial, lo que restringía el acceso de los ciudadanos a instancias intermedias de revisión.

“Se crea un fuero especializado, como existe en la mayoría de las provincias del país, pero además incorpora un modelo moderno de organización judicial”, explicó la funcionaria.

Uno de los cambios centrales es que el sistema dejará de funcionar bajo el esquema tradicional de juzgados individuales y pasará a operar mediante un colegio integrado por jueces especializados.

La nueva estructura contará con ocho jueces de primera instancia y una Cámara de Apelaciones integrada por cuatro magistrados, con competencia sobre todo el territorio santafesino.

Además, la ley incorpora una Oficina de Gestión Judicial específica para el fuero, que centralizará tareas administrativas, coordinará audiencias y organizará expedientes para agilizar el trabajo judicial.

Según explicaron desde la Provincia, el objetivo es que los magistrados puedan enfocarse principalmente en la resolución de conflictos y no en cuestiones burocráticas.

Otro de los puntos destacados de la reforma es la implementación total del expediente electrónico y herramientas digitales para el desarrollo de las causas.

“La distancia entre las partes y el juez ya no será un obstáculo, porque las actuaciones podrán desarrollarse mediante plataformas digitales y audiencias virtuales”, indicó Tonero.

La nueva normativa también apunta a generar mayor previsibilidad y uniformidad en los criterios judiciales, buscando otorgar más seguridad jurídica tanto para ciudadanos como para organismos públicos y privados.

La implementación del nuevo sistema será progresiva y contemplará la creación de cargos judiciales y administrativos necesarios para su funcionamiento.