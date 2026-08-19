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Santa Fe renueva por dos años su alianza con Unicef y suma nueve municipios a un programa para la infancia

El acuerdo amplía la cooperación en alfabetización, salud perinatal, nutrición, educación y protección de derechos, e incorpora nuevas líneas de trabajo. Ceres, El Trébol, Esperanza, Firmat, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo se sumaron a la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia.

19 de agosto 2026 · 14:50hs
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Santa Fe renueva por dos años su alianza con Unicef y suma nueve municipios a un programa para la infancia

Santa Fe renueva por dos años su alianza con Unicef y suma nueve municipios a un programa para la infancia

La Provincia de Santa Fe renovó por los próximos dos años su acuerdo de cooperación con Unicef, con el objetivo de profundizar las políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes. El entendimiento fue formalizado este miércoles durante un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

El nuevo memorándum contempla la continuidad de las líneas de trabajo que la Provincia ya desarrolla junto al organismo de Naciones Unidas para la infancia y amplía la agenda de cooperación a nuevas áreas. Entre ellas se encuentran la transformación digital en la educación, la planificación y el seguimiento de las políticas de infancia, las inmunizaciones y la crianza sin violencia.

La cooperación también continuará enfocada en alfabetización, salud perinatal, nutrición infantil y protección de derechos, con asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a políticas y programas que ya están en marcha.

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Santa Fe renueva por dos años su alianza con Unicef y suma nueve municipios a un programa para la infancia

Durante el acto, Pullaro destacó que el acuerdo establece objetivos comunes y permite avanzar en una planificación transversal de las políticas destinadas a las infancias.

“Este memorándum de entendimiento marca el rumbo que toma la Provincia: trabajar de manera transversal dentro del Gobierno y planificar políticas públicas que tengan un impacto positivo en la vida y en los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, señaló el gobernador.

Nueve municipios se incorporaron al programa MUNA

En el marco de la renovación del acuerdo, nueve municipios santafesinos formalizaron su incorporación a Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA), una iniciativa que busca fortalecer las políticas locales destinadas a niños, niñas y adolescentes.

Se trata de Ceres, El Trébol, Esperanza, Firmat, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo.

Con estas incorporaciones, Santa Fe suma nuevas localidades al programa, que ya cuenta con la participación de Santa Fe, Rafaela, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Vera, municipios que concluirán en 2026 el ciclo de cuatro años de MUNA.

Desde Unicef destacaron el trabajo que viene realizando la Provincia y señalaron que Santa Fe es observada especialmente por los avances registrados en materia de derechos de la infancia.

La representante adjunta de Unicef en Argentina, María Elena Úbeda Castillo, sostuvo que el organismo acompañará durante los próximos dos años el trabajo provincial mediante asistencia técnica especializada y fortalecimiento de capacidades.

“Santa Fe es una provincia a la que miramos con especial atención por todos los avances que ha tenido”, afirmó Úbeda Castillo, quien también valoró la definición de prioridades concretas y el abordaje intersectorial de las políticas de infancia.

Entre los puntos destacados mencionó el trabajo sobre salud perinatal y el fortalecimiento de las maternidades, además de la actualización de las guías alimentarias para niños y niñas.

En materia educativa, Unicef resaltó el trabajo de la Provincia en transformación digital y alfabetización, dos de las áreas que continuarán formando parte de la agenda conjunta.

Una agenda transversal

El secretario de Relaciones Internacionales de Santa Fe, Claudio Díaz, explicó que el memorándum constituye un instrumento para institucionalizar y profundizar la cooperación de la Provincia con Unicef.

El organismo de Naciones Unidas considera que los gobiernos subnacionales tienen un rol central en la implementación de políticas de infancia dentro de un país federal. Según su Programa País para Argentina, las provincias financian dos tercios del gasto social destinado a la niñez y ejecutan el 70% de esas políticas.

Del acto participaron los ministros de Educación, José Goity; de Salud, Silvia Ciancio; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, además de legisladores, intendentes, presidentes comunales y otros funcionarios provinciales.

Por Unicef estuvieron presentes el especialista en Monitoreo e Inclusión Social, Sebastián Waisgrais, y la oficial de Política Social y coordinadora del programa MUNA, María Fernanda Potenza.

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