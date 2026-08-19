Módolo y el choque con Colón: "El que mejor transmita su identidad tendrá más chances"

Matías Módolo, DT de San Miguel habló con Dial Deportivo de UNO 106.3 y analizó el presente de su equipo, el choque ante Colón y la actualidad de la PN.

San Miguel se prepara para recibir a Colón este sábado desde las 15.30, por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. En la previa del encuentro, el entrenador del Trueno Verde, Matías Módolo, dialogó con Dial Deportivo de UNO 106.3 y dejó sus sensaciones sobre el partido, el presente de su equipo y la particular realidad de una categoría marcada por la paridad.

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San Miguel llega al compromiso luego de vencer 2-0 a Colegiales en el interzonal, un resultado que Módolo consideró importante para recuperar confianza después de varias fechas en las que el triunfo se le había negado.

“Ansiábamos mucho una victoria, la veníamos mereciendo y trabajando mucho. Se nos venía negando. Poder conseguir un resultado reafirma lo bueno que viene haciendo el grupo y consolida un poco la identidad que queremos darle al equipo”, explicó.

Módolo y una fuerte defensa de los procesos antes de recibir a Colón

El entrenador de San Miguel también se refirió a la irregularidad que atraviesa buena parte de los equipos de la Primera Nacional y cuestionó la habitual decisión de los dirigentes de cambiar entrenadores ante las primeras rachas negativas.

“Si una comisión directiva confía realmente en un entrenador, tiene que respaldarlo en una racha adversa”, sostuvo Módolo, quien consideró que la constante modificación de técnicos termina profundizando la irregularidad.

En ese sentido, remarcó: “Estamos llegando a una situación terminal donde en cualquier rachita de cinco o seis partidos un entrenador no tiene buenos resultados y ya lo hacen dejar su cargo. Los jugadores perciben esta situación y es mucho más difícil que se comprometan con una idea”.

Módolo también puso como ejemplo el proceso de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, al destacar el respaldo recibido por parte de Claudio Tapia. “Tenemos el ejemplo más claro y que nadie puede desconocer: Tapia respaldando a Scaloni y los resultados se vienen”, afirmó.

“Somos dos equipos con una identidad marcada”

Respecto al choque con Colón, el entrenador del Trueno Verde anticipó un encuentro cerrado y parejo. El Sabalero llega tercero en la Zona A, con siete puntos menos que el líder Ferro y dos menos que Deportivo Morón, que además tiene un partido pendiente.

Módolo evitó confiarse por el rendimiento de Colón fuera de Santa Fe y remarcó que el equipo dirigido por Iván Delfino llega de conseguir dos triunfos consecutivos.

“Los partidos son distintos. Colón viene de ganar hace tres partidos en Madryn y tiene entrenador nuevo. Hay que ver cómo se da el partido”, señaló.

Y agregó: “Creo que somos dos equipos que tenemos una identidad marcada, tanto la de Iván como la mía. Quizás el equipo que mejor pueda transmitir esa identidad y hacerla efectiva en el arco rival tenga más chances”.

Para Módolo, además, habrá un momento clave durante el desarrollo del partido: “Va a ser un partido muy disputado. Cada uno con sus armas va a tratar de buscar el triunfo. Por ahí Colón, por la situación que atraviesa, siempre tiene que ganar, pero un punto no lo ve con malos ojos. Nosotros, para consolidar la idea, tampoco”.

El presente de San Miguel y el objetivo de fortalecerse

Módolo asumió hace casi dos meses y explicó que durante este período buscó modificar algunas cuestiones relacionadas con el trabajo cotidiano y recuperar la confianza de un plantel que había conseguido pocos triunfos durante el año.

“Estamos trabajando sobre todo en la confianza de los muchachos, porque ha ganado muy pocos partidos el equipo durante el año y en una categoría tan pareja muchas veces es una cuestión de detalle o confianza”, explicó.

El San Miguel de Matías Módolo comenzó a sumar de a tres en la Zona A de la Primera Nacional. @Oficial_CASM

El técnico también valoró la llegada de dos refuerzos y destacó que, pese a contar con un plantel corto, el club atraviesa un proceso de reestructuración con el objetivo de cumplir sus obligaciones y competir sin quedar relegado.

Entre los nombres importantes del plantel aparece Bruno Nasta, delantero que estuvo en el radar de Colón durante el mercado de pases y que finalmente continuó en San Miguel.

Su experiencia en Riestra

Durante la entrevista, Módolo también repasó su paso por Deportivo Riestra, una experiencia que consideró fundamental para su crecimiento como entrenador.

“Fue un crecimiento muy importante porque tuve que adaptarme a trabajar en una matriz diferente a lo que suelen ser los clubes en Argentina”, recordó.

El técnico explicó que en Riestra debió adaptarse a una estructura ya consolidada, con una metodología de trabajo definida y sistemas que los futbolistas conocían previamente.

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“Es un club que normalmente tiene cuatro o cinco pilares que no modifica. El plantel se mueve poco, tiene una base de jugadores de inferiores y un staff institucional bastante permanente”, contó.

Según Módolo, el trabajo allí está muy enfocado en el análisis del rival, la preparación táctica y los detalles de cada partido. “Su trabajo pasa mucho más por neutralizar al rival y ver con qué dos o tres cosas lo puede lastimar”, explicó.

Ahora, toda su atención está puesta en Colón. San Miguel buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos que le permitan seguir creciendo en la Zona A, mientras que el Sabalero intentará mantener su lugar en el lote de arriba y acercarse a Ferro.

Matías Modolo, DT de San Miguel, con Dial Deportivo