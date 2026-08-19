Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Ocurrió este miércoles a las en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y Llerena. Operadores de la Central de Emergencias 911 detectaron el robo a través del sistema de videovigilancia y coordinaron rápidamente el procedimiento con los policías que patrullaban la zona.

Detención en Los Hornos: un hombre fue capturado tras robar luminarias de un comercio por cámaras del 911.

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en barrio Los Hornos , luego de ser detectado mientras robaba luminarias de un comercio ubicado en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y calle Llerena , en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se inició alrededor de las 5.19 , cuando operadores del sistema de videovigilancia de la Central de Emergencias 911 observaron a un individuo que sustraía una guirnalda de luces de un local comercial.

Ante la situación, los operadores alertaron de inmediato a los móviles policiales que patrullaban el sector y aportaron las características y ubicación del sospechoso.

Lo atraparon en cinco minutos

La rápida coordinación entre la Central de Emergencias 911 y los efectivos que se encontraban en la zona permitió concretar la aprehensión apenas cinco minutos después de detectado el robo.

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Los oficiales de Orden Público localizaron al sospechoso y procedieron a reducirlo y trasladarlo a una dependencia policial.

Durante la intervención, los agentes recuperaron los elementos que habían sido sustraídos del comercio, los cuales quedaron secuestrados y a disposición de la investigación.

Investigación por robo

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por disposición del funcionario judicial, el hombre aprehendido continuó privado de su libertad, fue trasladado para una revisión física en Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público de la capital provincial.

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como robo, mientras continúan las actuaciones correspondientes.