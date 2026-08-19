Uno Santa Fe | Policiales | barrio Los Hornos

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Ocurrió este miércoles a las en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y Llerena. Operadores de la Central de Emergencias 911 detectaron el robo a través del sistema de videovigilancia y coordinaron rápidamente el procedimiento con los policías que patrullaban la zona.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de agosto 2026 · 15:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Detención en Los Hornos: un hombre fue capturado tras robar luminarias de un comercio por cámaras del 911.

Detención en Los Hornos: un hombre fue capturado tras robar luminarias de un comercio por cámaras del 911.

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en barrio Los Hornos, luego de ser detectado mientras robaba luminarias de un comercio ubicado en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y calle Llerena, en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se inició alrededor de las 5.19, cuando operadores del sistema de videovigilancia de la Central de Emergencias 911 observaron a un individuo que sustraía una guirnalda de luces de un local comercial.

Ante la situación, los operadores alertaron de inmediato a los móviles policiales que patrullaban el sector y aportaron las características y ubicación del sospechoso.

Lo atraparon en cinco minutos

La rápida coordinación entre la Central de Emergencias 911 y los efectivos que se encontraban en la zona permitió concretar la aprehensión apenas cinco minutos después de detectado el robo.

LEER MÁS: Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Los oficiales de Orden Público localizaron al sospechoso y procedieron a reducirlo y trasladarlo a una dependencia policial.

Durante la intervención, los agentes recuperaron los elementos que habían sido sustraídos del comercio, los cuales quedaron secuestrados y a disposición de la investigación.

Investigación por robo

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por disposición del funcionario judicial, el hombre aprehendido continuó privado de su libertad, fue trasladado para una revisión física en Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público de la capital provincial.

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como robo, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

barrio Los Hornos 911 luminarias Av. Facundo Zuviría
Noticias relacionadas
Detuvieron a una pareja por la venta de droga al menudero en barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe 

Barrio Cabal: aprehendieron a una mujer y a un hombre por la venta barrial de cocaína y éxtasis

Captura de parte del video que muestra cómo fue el robo  a un chofer de la línea 8 de colectivo

A punta de pistola y a cara descubierta: así asaltaron a un chofer de la Línea 8 en Santa Fe

 En el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron con el paradero de Jesús Rubén Saire

Cayó Jesús Rubén Saire, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y que no se presentó a escuchar la sentencia

Aprehendido por robo: un hombre de 39 años fue detenido en Santa Fe por sustraer una moto Yamaha.

Robó una moto en apenas unos segundos, lo atraparon y escapó de la comisaría: lo recapturaron tras una persecución

Lo último

Barinaga cambia de vereda: el lateral de Boca está a un paso de convertirse en refuerzo de Racing

Barinaga cambia de vereda: el lateral de Boca está a un paso de convertirse en refuerzo de Racing

El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Último Momento
Barinaga cambia de vereda: el lateral de Boca está a un paso de convertirse en refuerzo de Racing

Barinaga cambia de vereda: el lateral de Boca está a un paso de convertirse en refuerzo de Racing

El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Desde el 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: En Santa Fe tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar la normativa

Desde el 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: "En Santa Fe tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar la normativa"

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Ovación
Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Módolo y el choque con Colón: El que mejor transmita su identidad tendrá más chances

Módolo y el choque con Colón: "El que mejor transmita su identidad tendrá más chances"

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

Unión sigue de cerca a Kevin Zenón y espera una nueva oportunidad para hacer caja

Unión sigue de cerca a Kevin Zenón y espera una nueva oportunidad para hacer caja

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"