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Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Candela Molina es la santafesina que representará a Argentina en bochas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 15:10hs
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La Estación Belgrano el lugar donde competiran las bochas.

La Estación Belgrano el lugar donde competiran las bochas.

La atleta será una de las representantes nacionales en una competencia que reunirá a los mejores exponentes sudamericanos de la disciplina. Las bochas se disputarán del 13 al 17 de septiembre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

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Las bochas serán una de las disciplinas que integrarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y ofrecerán una competencia de alto nivel internacional con la participación de los mejores especialistas de la región. Del 13 al 17 de septiembre, la Estación Belgrano recibirá a las delegaciones sudamericanas en un torneo que permitirá al público descubrir un deporte donde la precisión, la estrategia y la concentración son determinantes.

Entre quienes buscarán subir al podio estará Candela Molina, integrante de la Selección Argentina, que tendrá el privilegio de competir en su propia provincia representando al país en el evento deportivo más importante de la historia de Santa Fe.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Competir en casa, un orgullo especial

Para Candela, disputar los Juegos en Santa Fe representa una experiencia única. "Poder llevar los dos colores al mismo tiempo, el de la Selección Argentina y el de mi provincia, es algo muy especial", aseguró. La deportista destacó además el valor de contar con el apoyo del público durante toda la competencia.

"Están todos invitados para que nos acompañen y puedan conocer el esfuerzo que hacemos para representar a la Argentina y también a Santa Fe".

Una competencia diferente

Las bochas que se verán en los Juegos Suramericanos tendrán características distintas a las que habitualmente se practican en la Argentina.

Mientras que en el país predominan las modalidades tradicionales de raffa, bochazos y arrime, en Santa Fe 2026 también se disputarán pruebas internacionales como Petanca, Punto Raffa Volo, Bochas Volo y Tiros Deportivos de Alto Rendimiento, modalidades que exigen una preparación específica y reúnen a los mejores especialistas de Sudamérica.

"Hacer un juego que durante el año casi no practicamos y tener la oportunidad de competir representando a la Argentina es muy importante", explicó Molina.

Para llegar en las mejores condiciones, la Selección Argentina realiza concentraciones periódicas en General Cabrera y General Deheza, provincia de Córdoba, donde cuenta con escenarios adecuados para entrenar las modalidades que formarán parte del programa de los Juegos.

Mucho más que un deporte de precisión

Las bochas son un deporte donde cada lanzamiento exige estrategia, concentración y precisión. El objetivo consiste en dejar la mayor cantidad de bochas lo más cerca posible del bochín, por lo que muchas definiciones se resuelven por apenas unos centímetros.

Esa combinación de táctica y exactitud convierte cada partido en una competencia cambiante, donde una sola jugada puede modificar el resultado y mantener la emoción hasta el último lanzamiento.

Quienes se acerquen a la Estación Belgrano podrán descubrir una disciplina con una fuerte tradición en Sudamérica y ver en acción a algunos de los mejores jugadores del continente.

Representar a la Argentina

Para Candela, vestir la camiseta nacional sigue siendo el mayor reconocimiento que puede alcanzar un deportista: "Creo que en todo deporte lo más importante es representar a la Argentina. Escuchar el himno y defender estos colores es algo que no se compara con nada".

Con la ilusión de subir al podio y competir ante su gente, la santafesina invitó al público a acompañar una disciplina que tendrá un lugar destacado dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

"Va a ser una experiencia muy linda. Ojalá mucha gente pueda acercarse, conocer nuestro deporte y disfrutar de una competencia con los mejores jugadores de Sudamérica", cerró.

Juegos Suramericanos Bochas
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