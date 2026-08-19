Unión sigue de cerca a Kevin Zenón y espera una nueva oportunidad para hacer caja

Unión conserva el 20% de los derechos económicos de Kevin Zenón, que perdió terreno en Boca y es seguido de cerca por varios equipos del exterior.

Unión observa con especial atención los últimos movimientos del mercado de pases. Mientras analiza la posibilidad de que algunos de los clubes del fútbol argentino que vendieron al exterior vuelvan a buscar refuerzos, en Santa Fe también siguen de cerca una situación que podría representar un ingreso importante para las arcas del club: el futuro de Kevin Zenón.

El mediocampista surgido en Unión perdió protagonismo en Boca y su continuidad en el plantel comenzó a generar interrogantes. En este contexto, distintos clubes volvieron a interesarse por el futbolista y el Tatengue tiene un motivo concreto para seguir la situación: conserva el 20% de su ficha.

Zenón perdió terreno y aparecen interesados

Zenón tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2028, pero su presente deportivo está lejos de aquel que mostró durante sus primeros meses en el club. En lo que va de 2026 apenas disputó cuatro partidos y solamente sumó 14 minutos durante el actual semestre.

Esta falta de continuidad abrió la puerta para que aparezcan nuevos interesados. Vélez ya habría solicitado condiciones para conocer la situación del futbolista, mientras que Estudiantes de La Plata también habría realizado sondeos.

En el caso del Fortín, la búsqueda estaría relacionada con la necesidad de Guillermo Barros Schelotto de encontrar alternativas para los costados después de algunas salidas que sufrió durante el actual mercado.

Boca, por su parte, tendría una postura clara: no pretende desprenderse fácilmente del jugador y estableció un piso para comenzar a escuchar propuestas. Algunas versiones ubican ese valor en 4 millones de dólares, mientras que desde otros sectores se habla de una pretensión mayor, de entre 8 y 10 millones.

La realidad es que Zenón continúa teniendo mercado fuera de Argentina. En los últimos meses, Olympiacos de Grecia llegó a ofrecer 7 millones de dólares por el 80% del pase, mientras que también apareció Deportivo Alavés, aunque con una propuesta diferente, mediante un préstamo con opción de compra.

Unión espera una venta que vuelva a generar ingresos

Para Unión, el escenario adquiere una dimensión especial. El club mantiene el 20% de los derechos económicos de Zenón, por lo que cualquier transferencia que se concrete por una cifra importante significaría un ingreso directo para la institución santafesina.

Por eso, en el Tatengue siguen con atención cualquier movimiento que pueda producirse alrededor del mediocampista. Una eventual operación dentro del fútbol argentino podría generar recursos, aunque una transferencia hacia Europa sería todavía más significativa para las arcas rojiblancas.

LEER MÁS: Madelón probó con cuatro cambios en Unión para visitar a Aldosivi

Zenón dejó Unión a comienzos de 2024 para convertirse en jugador de Boca, luego de haber sido una de las grandes apariciones del club santafesino. Su posterior transferencia podría volver a tener impacto económico para la institución gracias al porcentaje que todavía conserva.

Así, mientras el mercado entra en su etapa decisiva, en Unión no solamente miran qué jugadores pueden llegar o salir de su propio plantel. También siguen otros movimientos que podrían representar una oportunidad inesperada para volver a hacer caja. Y el nombre de Kevin Zenón aparece nuevamente en el centro de esa escena.