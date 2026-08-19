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Barinaga cambia de vereda: el lateral de Boca está a un paso de convertirse en refuerzo de Racing

Racing acordó con Boca y Juan Barinaga su llegada a préstamo por un año, con opción de compra. Solo resta resolver la salida de Gastón Martirena.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 15:51hs
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Barinaga cambia de vereda: el lateral de Boca está a un paso de convertirse en refuerzo de Racing

Racing avanzó fuerte por Juan Barinaga y alcanzó un acuerdo con Boca para incorporar al lateral derecho de 25 años. La operación será a préstamo por una temporada y tendrá una opción de compra. Sin embargo, su llegada a Avellaneda todavía depende de que la Academia concrete la salida del uruguayo Gastón Martirena, quien dejaría un lugar disponible en el plantel.

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Barinaga, la alternativa que eligió Racing

Las negociaciones entre Racing, Boca y el futbolista avanzaron durante las últimas horas y ya existe acuerdo en las condiciones contractuales del defensor. De esta manera, los principales puntos de la operación quedaron encaminados y solo resta resolver la situación de Martirena.

La incorporación responde a una necesidad del entrenador Juan Pablo Vojvoda, quien busca sumar una alternativa para el lateral derecho ante la probable salida del uruguayo. Actualmente, Racing cuenta en ese sector con Ezequiel Cannavo y Tobías Rubio, pero la dirigencia decidió acelerar las gestiones para reforzar el puesto.

Barinaga apareció entre las distintas opciones que había analizado la Academia y rápidamente se transformó en la principal alternativa. Su experiencia en el fútbol argentino y la falta de espacio que atraviesa en Boca fueron factores determinantes para que Racing avanzara por su contratación.

De perder lugar en Boca a buscar continuidad en Avellaneda

Barinaga llegó a Boca en agosto de 2024, procedente de Belgrano. El Xeneize desembolsó aproximadamente tres millones de dólares por la totalidad de su ficha y le firmó un contrato que se extiende hasta diciembre de 2028.

El defensor tuvo continuidad durante distintos períodos de 2025, pero fue perdiendo protagonismo y quedó relegado durante la presente temporada. En 2026 disputó 10 partidos oficiales, nueve de ellos como titular, aunque no volvió a sumar minutos durante el segundo semestre. Su última aparición fue el 7 de abril, frente a Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores.

Desde su llegada al club de La Ribera, Barinaga acumula 42 partidos oficiales, con 36 titularidades. Actualmente, quedó detrás de otras alternativas para el puesto en la consideración de Rodolfo Arruabarrena.

Durante este mercado de pases, Peñarol también había mostrado interés por contratar al lateral, aunque esa posibilidad finalmente no prosperó. Racing, en cambio, avanzó con mayor decisión y quedó a un paso de quedarse con el futbolista.

Si se resuelve la salida de Martirena, Barinaga cambiará Boca por Racing mediante un préstamo por un año con opción de compra. En Avellaneda buscará recuperar la continuidad que perdió en los últimos meses y volver a tener protagonismo dentro del fútbol argentino.

Juan Barinaga Boca Ciclón Racing
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