El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

Colón enfrentará a San Miguel este sábado desde las 15.30, con Juan Pafundi como árbitro. Lértora y Bonansea están en condiciones de viajar.

Colón ya tiene todo encaminado para visitar a San Miguel este sábado desde las 15.30, por una nueva jornada de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pafundi y será el primer partido como visitante del Sabalero a cargo de Delfino desde su regreso. El plantel viajará el viernes por la mañana para continuar con su preparación.

La metodología que mantiene Colón

El cuerpo técnico de Colón continuará con la metodología de trabajo implementada por Medrán. El plantel partirá este viernes a las 7 de la mañana rumbo a Buenos Aires, donde está previsto que llegue para almorzar y luego descansar.

Después del descanso, los futbolistas realizarán el entrenamiento correspondiente, además de merendar y cenar. El sábado, ya en la previa del encuentro, llevarán adelante una activación antes de dirigirse al estadio para afrontar el partido ante San Miguel.

De esta manera, el Sabalero mantendrá una planificación similar a la utilizada en sus anteriores compromisos, con el objetivo de llegar de la mejor manera al encuentro del sábado a las 15.30.

Lértora y Bonansea, con evolución favorable

Una de las principales novedades pasa por la evolución de Lértora y Bonansea. Ambos futbolistas vienen respondiendo de buena manera y estarían en condiciones de viajar junto al plantel hacia Buenos Aires para enfrentar a San Miguel. La situación es diferente para Darío Sarmiento, quien por el momento no viajará, ya que no esta recuperado.

El partido ante San Miguel tendrá además un condimento especial para Colón: será el primer encuentro que disputará en condición de visitante bajo la dirección técnica de Iván Delfino desde su regreso. Con el viaje previsto para el viernes a primera hora y una planificación ya definida, el conjunto rojinegro se prepara para afronta la fecha 26 de la Primera Nacional.