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La ciudad de Santa Fe se afianza como destino turístico: las vacaciones de invierno dejaron $2.470 millones y visitantes de 11 provincias

El relevamiento del Observatorio Turístico municipal destacó el impacto económico generado por el receso invernal, con más de 200 mil personas que participaron de las actividades y una estadía promedio de 3,5 noches en la capital provincial.

21 de julio 2026 · 19:17hs
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Santa Fe: Dejó $2.470 millones en vacaciones de invierno

Santa Fe: Dejó $2.470 millones en vacaciones de invierno, atrayendo visitantes de 11 provincias.

Las vacaciones de invierno ya generaron un movimiento económico superior a los $2.470 millones en la ciudad de Santa Fe, según el balance preliminar elaborado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad. El informe corresponde a la primera quincena de julio y refleja el desempeño de la actividad turística durante el inicio del receso escolar, que coincidió con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y el desarrollo del Mundial de Fútbol.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el gasto de los visitantes en alojamiento, gastronomía y entretenimiento alcanzó los $2.470.274.000, en un contexto nacional donde numerosos destinos registraron una retracción del consumo turístico y menores niveles de ocupación hotelera.

Desde el municipio destacaron que la ciudad continúa fortaleciendo su perfil como destino urbano gracias a una agenda de actividades cada vez más amplia y diversificada.

El subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica, sostuvo que, pese al escenario complejo que atraviesa el sector en todo el país, Santa Fe mantiene una tendencia positiva.

"Sabemos que el turismo atraviesa un contexto complejo en todo el país, con un comportamiento más moderado del consumo y cambios en la forma de viajar. Sin embargo, nuestra ciudad continúa creciendo porque apostamos a una estrategia sostenida basada en una agenda cada vez más amplia, diversa y de calidad", afirmó.

Más actividades y mayor participación

Durante julio, la Municipalidad programó más de 100 propuestas entre paseos guiados, espectáculos, ferias, actividades recreativas y eventos culturales, lo que representa un crecimiento del 30 % respecto al mismo período del año pasado.

Solo en la primera mitad del mes, más de 200.000 personas participaron de las distintas actividades organizadas en la ciudad.

Entre las propuestas más convocantes se destacaron los paseos turísticos, Mercado Norte, Super Jump, La Diseña, Cafecito Santa Fe, los festejos del 9 de Julio en Aristóbulo del Valle y los espectáculos realizados en espacios como HUB, Lemon, Tribus, la Estación Belgrano y el Teatro Luz y Fuerza.

LEER MÁS: Vacaciones de invierno: la Provincia estimó un movimiento de 430.000 personas y un impacto económico de $25.700 millones

Visitantes de todo el país y del exterior

El relevamiento también registró la llegada de turistas provenientes de 11 provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Río Negro, Neuquén y Jujuy, además de visitantes de 23 localidades del interior santafesino.

A nivel internacional, arribaron turistas de Uruguay, Brasil, México y Francia.

Otro dato destacado del informe es que la estadía promedio alcanzó las 3,5 noches, un incremento del 55 % respecto del promedio registrado entre 2024 y 2026, consolidando al turismo familiar como el principal perfil de quienes eligieron la capital provincial para pasar las vacaciones.

La agenda continúa

Desde la Subsecretaría de Turismo recordaron que el balance corresponde únicamente a la primera etapa del receso invernal, ya que las vacaciones escolares continúan en provincias como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la programación especial de invierno seguirá desarrollándose durante todo julio.

Además, uno de los hitos de esta primera quincena fue la elección de Santa Fe como Ciudad Punto de Aliento de la TV Pública durante el Mundial de Fútbol, con transmisiones en vivo desde la Costanera, la Peatonal San Martín, bulevar Gálvez y distintos espacios gastronómicos de la ciudad.

Para el municipio, estos resultados ratifican la estrategia de consolidar a Santa Fe como un destino turístico activo durante todo el año, apoyado en una oferta que combina cultura, gastronomía, naturaleza y grandes eventos.

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