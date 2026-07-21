Nuevo Puente Carretero: en dos semanas habilitan un tramo de avenida Mitre y cambian los accesos a Santo Tomé

La obra avanza simultáneamente en el cauce del río Salado y en los accesos urbanos de Santo Tomé. Restan ejecutar cinco de los 136 pilotes previstos, mientras continúan los trabajos sobre avenida Mitre y se prepara la intervención en la avenida 7 de Marzo.

Se construyen los cinco pilotes restantes de los 136 para el Nuevo Puente Carretero sobre el río Salado.

La construcción del Nuevo Puente Carretero que unirá Santa Fe y Santo Tomé continúa avanzando en dos frentes clave: por un lado, sobre el cauce principal del río Salado, donde ya comenzaron a ejecutarse los últimos pilotes de la estructura, y por otro, en las obras urbanas que transformarán el ingreso a la ciudad de Santo Tomé.

Según confirmó el secretario de Obras y Servicios Públicos de Santo Tomé, Hernán Palmich, actualmente se trabaja en la confección de los últimos cinco pilotes de los 136 que contempla el proyecto.

"Estamos en la recta final de esta etapa. Con una grúa montada sobre pontones se realizan las tareas de limpieza y construcción de los últimos cinco pilotes correspondientes a las dos pilas que restan sobre el cauce principal del río", explicó el funcionario.

Una vez finalizados esos trabajos, comenzará el montaje de las vigas centrales mediante el lanzavigas especialmente incorporado para esta obra.

Avanza la transformación del ingreso a Santo Tomé

En paralelo, continúan las intervenciones sobre la traza urbana de Santo Tomé, especialmente en avenida Mitre, donde ya se ejecutan los primeros 200 metros previstos dentro del proyecto.

Palmich indicó que en ese sector ya fueron completadas las obras pluviales y las tareas sobre las redes de agua potable y cloacas, mientras se trabaja en la ejecución de los nuevos pavimentos.

"La obra viene avanzando a buen ritmo. Estamos cerrando pavimentos a la espera de que en las próximas semanas se pueda dar la transición de circulación", señaló en LT9.

El cronograma prevé que dentro de aproximadamente dos semanas quede habilitado el tránsito sobre los sectores ya ejecutados de avenida Mitre. Eso permitirá desviar la circulación hacia el carril sur de la avenida 7 de Marzo para iniciar allí una nueva etapa de trabajos.

La expectativa es que ese frente quede plenamente operativo hacia mediados de agosto.

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Los plazos se mantienen

El funcionario aseguró que los tiempos previstos para cada etapa de la obra se vienen cumpliendo conforme al cronograma original, que contempla entre tres y cuatro meses de trabajo por frente de intervención.

Además, destacó el diálogo permanente con vecinos y comerciantes afectados por las tareas.

"En líneas generales el vecino entiende que esto no solo representa una mejora para su zona y para su patrimonio, sino que es una obra pensada para el futuro de la ciudad", afirmó.

El tramo más complejo de la obra

Palmich recordó que el denominado "camino crítico" del proyecto continúa siendo la ejecución del viaducto principal sobre el río Salado, una etapa determinante para completar la infraestructura.

Con un plazo total de ejecución de 24 meses, las estimaciones oficiales mantienen como horizonte los meses de marzo o abril del próximo año para la habilitación definitiva del nuevo puente que conectará Santa Fe y Santo Tomé.

Mientras tanto, el avance simultáneo de los trabajos sobre el río y en los accesos urbanos marca una de las fases más importantes de una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad entre ambas ciudades y descomprimir el tránsito del actual Puente Carretero.