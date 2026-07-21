Santa Fe confirmó cinco muertes por influenza: todas las víctimas tenían factores de riesgo y no estaban vacunadas

El Ministerio de Salud provincial informó que en las últimas semanas se registraron cinco fallecimientos por influenza. En lo que va de 2026 ya hubo 23.373 internaciones por infecciones respiratorias, mientras el dengue continúa sin circulación autóctona

Santa Fe registró cinco muertes por influenza en las últimas semanas: ninguna de las víctimas estaba vacunada

La temporada invernal mantiene en alerta al sistema sanitario de la provincia de Santa Fe . Según el último Informe Epidemiológico , las infecciones respiratorias agudas (IRA) continúan siendo el principal problema sanitario de la época, con un aumento sostenido en la circulación de virus respiratorios y una alta demanda de internaciones.

Uno de los datos que más preocupa es que durante las últimas tres semanas se registraron cinco fallecimientos asociados a la influenza , todos en personas que presentaban factores de riesgo y que no habían recibido la vacuna antigripal . Incluso, uno de los pacientes padeció una coinfección por influenza, virus sincicial respiratorio (VSR), adenovirus y una infección bacteriana, un cuadro que agravó su estado de salud.

Más de 23.000 internaciones por infecciones respiratorias

El informe provincial revela que entre las semanas epidemiológicas 1 y 27 de este año se notificaron 23.373 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes internados.

De ese total, 1.045 casos fueron confirmados por laboratorio, con un claro predominio de la Influenza A, que concentró 599 diagnósticos positivos. Detrás se ubicaron:

Adenovirus: 116 casos.

116 casos. Metapneumovirus: 86.

86. Virus Sincicial Respiratorio (VSR): 82.

82. Covid-19: 67.

67. Parainfluenza: 58.

58. Influenza B: 37.

Influenza A sigue siendo el virus predominante

Si bien el Ministerio de Salud advierte que la Influenza A continúa siendo el virus con mayor circulación, también señala que comenzó a evidenciar una leve tendencia descendente durante las últimas semanas epidemiológicas.

En paralelo, el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) muestra un crecimiento desde la semana epidemiológica 24, mientras que en la última semana analizada aumentó la circulación de Influenza B, seguida por VSR, metapneumovirus, parainfluenza y adenovirus.

Además, desde diciembre de 2025 fueron confirmados 15 casos de Influenza A(H3N2) en residentes de la provincia, todos con evolución clínica favorable.

Todos los grupos etarios afectados

El relevamiento epidemiológico muestra que la Influenza A se detectó en todas las edades, aunque la mayor cantidad de casos se concentró entre personas de 45 a 64 años, niños de 5 a 9 años y adultos mayores de 75 años.

En tanto, el Virus Sincicial Respiratorio continúa afectando principalmente a bebés y niños menores de dos años, uno de los grupos considerados de mayor riesgo frente a las enfermedades respiratorias.

Dengue: sin circulación autóctona

A diferencia de lo que ocurre con las enfermedades respiratorias, la situación del dengue permanece estable en la provincia.

Durante la temporada 2025-2026 se notificaron 1.397 casos sospechosos, pero solo dos fueron confirmados, ambos importados: uno correspondiente al serotipo DEN-3, asociado a un viaje a Maldivas, y otro de DEN-2, vinculado a un viaje a Brasil. Los dos pacientes evolucionaron favorablemente.

El informe también señala que no existe circulación autóctona de dengue en Santa Fe y que únicamente se notificó un caso probable de chikungunya relacionado con un viaje al exterior.

La vacunación, la principal herramienta de prevención

Ante este escenario, el Ministerio de Salud volvió a insistir en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos priorizados: personal de salud, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

El organismo remarcó que la inmunización continúa siendo la medida más efectiva para reducir las complicaciones, las internaciones y las muertes por influenza, especialmente en el contexto de la temporada invernal.

• LEER MÁS: Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones