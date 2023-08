Santa Fe se consagró campeón Sub 14 femenino en Tucumán

En el Campeonato Nacional Sub 14 disputado en Tucumán, Santa Fe fue campeón en mujeres, y subcampeón en caballeros

En la jornada del sábado llegó a su fin el Campeonato Nacional Sub 14 en Tucumán y se repitieron los campeones con respecto al torneo Sub 16. En el femenino, Santa Fe se consagró ante Chaco en un torneo en el que no perdió ningún set, mientras que en el masculino la Metro le ganó la final a Santa Fe.