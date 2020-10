A un año de su cierre, el viejo Iturraspe reabre sus puertas para recibir pacientes Covid-19

LEER MÁS: Día de la Madre: qué dijo el Gobierno sobre la celebración del domingo

La ministra de Salud, Sonia Martorano precisó que "se ha hecho una reconversión y recuperación" de una parte del edificio. "En este momento tan álgido de la pandemia, nos permite aumentar la capacidad operativa en camas de terapia. Son 20 camas de terapia que incorporamos y 48 camas generales. Son prácticamente 70 camas que incorporamos al sistema de salud a partir de mañana mismo (por el miércoles)", añadió.

Aclaró que "probablemente empezamos con pacientes no Covid para descomprimir los hospitales Iturraspe y Cullen". Sobre la inversión realizada, la ministra detalló: "Todas las camas tienen oxígeno, no son camas comunes. Están equipadas con ecografía portátil, equipos de rayos portátil, digitales. Las camas son todas nuevas y la tecnología también. No solamente es un espacio agradable, renovado; sino con tecnología nueva de punta".

Con un nivel de ocupación de camas altos, la funcionaria dijo que las nuevas áreas de internación son "un poco de oxigeno para un sistema que está muy tenso. El aumento de casos en Santa Fe ha hecho que la ocupación de camas comience a subir. El sistema de salud está mas fortalecido".

Aclaró que el personal de salud, necesario para brindar la atención en el renovado lugar está garantizado. Consultada sobre cuándo llegará el pico de contagios, Martorano respondió: "Es dinámico. Entendemos que estamos en el momento más difícil, estamos con dos mil casos por día. Y pensamos que podemos subir un poco más pero creemos que en esa cifra vamos a estar manteniéndonos un tiempito".

covid viejo iturraspe 2.jpg Iturraspe. Al antiguo edificio se sumarán 20 camas de terapia y 48 generales.

