Ante la ola de robos, avenida Blas Parera tendrá controles hasta las 21, más patrullajes y cámaras con IA

El Ministerio de Seguridad acordó con comerciantes de Blas Parera más controles, nuevas cámaras y talleres sobre el uso del 911.

Plan integral contra la inseguridad: Comerciantes y vecinos de Blas Parera se reunieron con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y funcionarios para acordar medidas que incluyan controles más estrictos, patrullajes extendidos hasta las 21, y la incorporación de cámaras con inteligencia artificial.

La inseguridad en el corredor comercial de avenida Blas Parera , al norte del ciudad de Santa Fe, llegó a una mesa de trabajo. Comerciantes que acumulan robos, rejas y cámaras propias que ya no alcanzan, y vecinos hartos de la situación se reunieron esta semana con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y funcionarios de la cartera provincial. Del encuentro salió un paquete de medidas concretas y un plazo de 15 días para evaluar resultados.

El subsecretario de Seguridad, Juan Manuel Musuruana, describió el encuentro como "una verdadera reunión de trabajo" en la que el Ministerio presentó un informe elaborado con datos del 911 y escuchó los reclamos del sector. "Primero escuchamos las demandas y las situaciones que vienen atravesando los comerciantes. Se generó un ida y vuelta muy fructífero" , señaló.

Más presencia policial y horario extendido para los caminantes

Uno de los acuerdos centrales fue ampliar el horario de los efectivos caminantes que recorren la zona. "Vamos a extender el horario de los caminantes hasta las 21 horas para que los comerciantes puedan cerrar la jornada laboral acompañados por personal policial", explicó Musuruana a Radio EME.

El funcionario también anunció que se intensificarán los controles e identificaciones en la vía pública. "Esto nos permite detectar situaciones sospechosas, neutralizar potenciales delitos y encontrar personas con requerimientos de la Justicia. Ya lo estamos haciendo, pero acordamos intensificar estos controles en los próximos días", sostuvo.

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El sistema Lince llega a Santa Fe en agosto

Otro anuncio clave fue la incorporación de tecnología de videovigilancia. Musuruana confirmó que Blas Parera será una de las zonas beneficiadas con nuevas cámaras en el marco del sistema Lince, que actualmente opera en Rosario. "Es un sistema que funciona de manera exitosa allá y que comenzará a implementarse progresivamente en Santa Fe a partir de agosto", precisó.

sistema lince Sistema Lince en Santa Fe gentileza

La licitación contempla 2.000 nuevas cámaras distribuidas en puntos estratégicos del ejido urbano, definidos a partir de mapas de calor y análisis del comportamiento delictivo. "Estas cámaras servirán tanto para prevenir como para aportar pruebas en las investigaciones. En Rosario ya se resolvieron cerca de 500 hechos delictivos en un promedio de dos o tres días gracias a esta tecnología", destacó el subsecretario. Además, añadió que el sistema incorporará inteligencia artificial para fortalecer la prevención.

La voz de los comerciantes: confianza con reservas

Desde el lado de quienes reclamaron la reunión, las expectativas son cautelosas pero reales. Roberto Franzini, representante de la Asociación de Frentistas de Avenida Blas Parera, confirmó el compromiso. "Va a haber un poco más de patrullaje, más identificaciones de personas en la zona y se va a extender el horario de los caminantes para el horario de cierre de los comercios", añadió en Sol Play 91.5.

Norma, comerciante de la avenida, valoró las respuestas del Ministerio aunque fue directa sobre los límites del esfuerzo privado: "Más medidas de seguridad no podemos tomar. Vemos rejas, alarmas, cámaras, ya está todo. Ahora queda que el Ministerio de Justicia se involucre en esta situación que estamos atravesando".

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Diego, otro comerciante que atravesó un robo reciente, resumió el estado de ánimo del sector: "Estamos tratando de recuperarnos, hay que seguir adelante". Pese al golpe, destacó el acompañamiento recibido de colegas y vecinos, y se mostró expectante ante lo acordado. "Vamos a ver si con esta reunión podemos solucionar de raíz el tema de la inseguridad", dijo.

Talleres sobre el 911 y nueva reunión en 15 días

El encuentro también dejó acordada una capacitación para comerciantes y vecinos sobre el uso correcto del sistema de emergencias. "El 911 no solo sirve para atender emergencias, sino también como una herramienta preventiva. Ante una actitud sospechosa, hay que llamar para que la policía pueda intervenir", explicó Musuruana.

Franzini reforzó el mensaje: "Nos recalcaron que ante cualquier actitud sospechosa se utilice el 911 para que la policía pueda acudir rápidamente. Entre todos tenemos que darnos una mano".

Dentro de aproximadamente dos semanas se realizará una nueva reunión para supervisar el cumplimiento de los compromisos y analizar la evolución de la situación en el corredor comercial.