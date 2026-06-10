En Santa Fe, los docentes universitarios definen si aceptan la oferta del Gobierno y sostienen que la ley de Financiamiento "no se negocia"

Conadu Histórica convocó a un Congreso extraordinario para evaluar la propuesta, que incluye recomposición salarial, aumento de becas y refuerzo para hospitales universitarios. La respuesta se conocerá al mediodía del jueves 11.

Docentes universitarios en Santa Fe definirán este jueves si aceptan la propuesta salarial del Gobierno nacional, que incluye una recomposición del 24,33% en dos tramos, aumento de becas y refuerzo para hospitales universitarios.

Los docentes universitarios de Santa Fe resolverán este jueves si aceptan o rechazan la propuesta presentada por el Gobierno nacional en el marco de la negociación salariales del sector. La definición se dará primero en la asamblea local y luego en el Congreso extraordinario de Conadu Histórica , que deberá fijar una postura institucional.

Al respecto, el secretario general de ADUL y secretario adjunto de Conadu Histórica, Oscar Vallejos , confirmó que la oferta recién quedó formalizada y será sometida a discusión entre las bases.

“Tuvimos la reunión y fue trabada. La Conadu Histórica recibió la propuesta que hizo el Gobierno, que recién hoy se formaliza”, señaló. Y agregó: “En Santa Fe, la asamblea va a evaluar la propuesta formal y mañana se evaluará en un congreso de la federación. Recién mañana al mediodía responderemos”.

La propuesta: salarios, becas y más presupuesto

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, autoridades universitarias y parte de los gremios contempla una recomposición salarial total del 24,33%, dividida en dos tramos: un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre.

Además del aspecto salarial, incorpora otros puntos vinculados al financiamiento universitario, como el incremento en partidas para funcionamiento, refuerzo de becas estudiantiles y recursos destinados a hospitales universitarios.

“El CIN sí aceptó la oferta, que contempla los elementos de la ley de financiamiento universitario, que fue defendida por la comunidad universitaria. Esa ley tiene un componente salarial, de becas estudiantiles y gastos de funcionamiento. Y ahora se incorporan los hospitales universitarios”, explicó Vallejos en LT10.

Marcha Universitaria OK

En ese sentido, detalló que se prevén “50 mil millones de pesos para hospitales universitarios” y un aumento del 20% en gastos de funcionamiento para las universidades sobre el presupuesto 2026.

También destacó mejoras en las becas: “Va a haber un 50% de incremento para las becas Manuel Belgrano, aunque todavía queda pendiente resolver lo más grande, que son las becas Progresar destinadas a estudiantes universitarios”.

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La discusión salarial y el reclamo que continúa

Respecto del incremento salarial, Vallejos sostuvo que la propuesta representa un avance luego de meses sin negociación formal, aunque aclaró que dentro del sector existen posiciones diversas.

“Ofrecieron un 21,33% de incremento sobre el salario de mayo y otro 3% que se aplicará en octubre sobre el salario de septiembre. Este es un logro importante, pero ahora viene la evaluación de la propuesta”, indicó.

Además, remarcó que el momento elegido para el anuncio también tendrá impacto sobre el aguinaldo y deberá ser analizado por los trabajadores.

Paritarias reabiertas y defensa del financiamiento universitario

El dirigente universitario recordó que desde septiembre de 2024 no existían instancias de negociación con el Ejecutivo nacional.

“Desde septiembre del año pasado no teníamos paritaria porque el Gobierno se negaba. Que se haya abierto esta instancia es un avance, porque venimos luchando muchísimo por recuperar ese canal de diálogo”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que una eventual aceptación de la oferta no implica abandonar el reclamo por la ley de financiamiento universitario.

“La ley no se entrega. La hemos defendido con toda la inteligencia posible. El reclamo no se resigna”, sostuvo.

Y concluyó: “Si los docentes consideran que esta propuesta es razonable, se aceptará. Pero eso no significa que la ley se vaya a desactivar; sigue siendo una demanda central del sistema universitario”.