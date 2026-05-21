Pronóstico del tiempo en Santa Fe: mínima de 6°, nubosidad y buen clima para el fin de semana El Centro de Informaciones Meteorológicas prevé condiciones estables en Santa Fe, con frío por la mañana y máximas que rondarán los 16° 21 de mayo 2026 · 07:39hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 9.6º con una térmica de 8.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa todavía un importante aporte de aire frío desde el sur, el cual mantiene activo el sistema de alta presión. No obstante ello, también se observa que comienza a registrarse el ingreso de aire algo más cálido y seco en altura desde el oeste. Esta situación, junto con una tendencia a rotar los vientos superficiales hacia el este/sureste, deberían permitir el gradual aumento de la nubosidad durante la jornada, pero a priori sin fenómenos adversos y mejorando hacia la jornada de mañana viernes. Respecto de las temperaturas, se debería registrar el descenso de las máximas durante la jornada de hoy por acción de la nubosidad, mientras que las mínimas se mantienen dentro del rango observado durante los últimos días.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y condiciones estables con temperaturas con poco cambio: mínima 6º y máxima 15º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste por momentos.

En tanto el sábado se espera cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 16º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. Por último, se espera un domingo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 7º y máxima 18º. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe