La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 21 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 21 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
-Hipólito Irigoyen, Suipacha, San Jerónimo y 1 de mayo
Reemplazo de Poste
- avenida Blas Parera, De La Salle, Facundo Quiroga y Rosas
Reemplazo de Poste
• 7.30 a 10.30: Por San Martín, entre Monseñor Zaspe y Corrientes
Reemplazo de conductores
• 8 a 12:
- Ayacucho, Viñas, Grandoli y Pasaje Roca
Reemplazo de Conductores
- Moreno, Monseñor Zaspe, Santiago de Chile y Pasaje Cullen
Maniobras de reconfiguración
- Teniente Loza, Chaco, Aroca y Schmidt
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Casanello, Lamadrid y Gorostiaga
Reemplazo de Poste
• 9:30 a 12:30: avenida Blas Parera, Larguía, Cogorno y Piedrabuena
Retiro de Línea
• 11:30 a 12:30: Moreno, J. de Garay, avenida Freyre y Saavedra
Retiro de línea
• 14.30 a 16.30: Reconquista, Pietranera, Rodríguez Peña y Oroño
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 9 a 13: Necochea, 13 de diciembre, San Martín y Martín Zapata
Mantenimiento
SAUCE VIEJO
• 8 a 12: RN11, Roverano, Solís y Buenos Aires
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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