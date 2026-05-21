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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 21 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

21 de mayo 2026 · 07:08hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 21 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

-Hipólito Irigoyen, Suipacha, San Jerónimo y 1 de mayo

Reemplazo de Poste

- avenida Blas Parera, De La Salle, Facundo Quiroga y Rosas

Reemplazo de Poste

• 7.30 a 10.30: Por San Martín, entre Monseñor Zaspe y Corrientes

Reemplazo de conductores

• 8 a 12:

- Ayacucho, Viñas, Grandoli y Pasaje Roca

Reemplazo de Conductores

- Moreno, Monseñor Zaspe, Santiago de Chile y Pasaje Cullen

Maniobras de reconfiguración

- Teniente Loza, Chaco, Aroca y Schmidt

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Casanello, Lamadrid y Gorostiaga

Reemplazo de Poste

• 9:30 a 12:30: avenida Blas Parera, Larguía, Cogorno y Piedrabuena

Retiro de Línea

• 11:30 a 12:30: Moreno, J. de Garay, avenida Freyre y Saavedra

Retiro de línea

• 14.30 a 16.30: Reconquista, Pietranera, Rodríguez Peña y Oroño

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Necochea, 13 de diciembre, San Martín y Martín Zapata

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 8 a 12: RN11, Roverano, Solís y Buenos Aires

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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