Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 21 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este jueves 21 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 7:30 a 9:30:

-Hipólito Irigoyen, Suipacha, San Jerónimo y 1 de mayo

Reemplazo de Poste

- avenida Blas Parera, De La Salle, Facundo Quiroga y Rosas

Reemplazo de Poste

• 7.30 a 10.30: Por San Martín, entre Monseñor Zaspe y Corrientes

Reemplazo de conductores

• 8 a 12:

- Ayacucho, Viñas, Grandoli y Pasaje Roca

Reemplazo de Conductores

- Moreno, Monseñor Zaspe, Santiago de Chile y Pasaje Cullen

Maniobras de reconfiguración

- Teniente Loza, Chaco, Aroca y Schmidt

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Casanello, Lamadrid y Gorostiaga

Reemplazo de Poste

• 9:30 a 12:30: avenida Blas Parera, Larguía, Cogorno y Piedrabuena

Retiro de Línea

• 11:30 a 12:30: Moreno, J. de Garay, avenida Freyre y Saavedra

Retiro de línea

• 14.30 a 16.30: Reconquista, Pietranera, Rodríguez Peña y Oroño

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Necochea, 13 de diciembre, San Martín y Martín Zapata

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 8 a 12: RN11, Roverano, Solís y Buenos Aires

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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