Santa Fe concentró el 15% de los trasplantes nacionales y se ubicó segunda en donación de órganos en el país

La directora del CUDAIO, Cecilia Andrada, destacó que la provincia de Santa Fe "atraviesa un momento histórico" en materia de donación de órganos.

Santa Fe destaca en donación de órganos: La provincia se posicionó como el segundo distrito del país con más donantes, representando el 15% de los trasplantes nacionales y realizando 44 operativos en lo que va del año.

La provincia de Santa Fe se consolidó como el segundo distrito con mayor cantidad de donantes de órganos del país. Con 44 operativos realizados y el 15% de los trasplantes concretados a nivel nacional en lo que va del año, la provincia reafirma su posicionamiento como uno de los principales centros de procuración del país.

En ese marco, la ciudad de Santa Fe fue sede de la Jornada Regional de Procuración y Trasplante , un encuentro que reunió a más de 200 becarios y equipos especializados de Santa Fe , Córdoba y Entre Ríos con el objetivo de fortalecer la capacitación y el trabajo articulado en la materia. La actividad se desarrolló este miércoles en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) .

"Estamos atravesando un momento histórico"

La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), Cecilia Andrada, destacó los resultados del sistema provincial y trazó un balance positivo respecto del año anterior. "En 2026 venimos proporcionalmente mejor que en 2025 en cantidad de procesos de donación de órganos; estamos atravesando un momento histórico", afirmó la funcionaria.

Andrada también valoró el respaldo del Ejecutivo provincial al sistema de procuración: "El acompañamiento del Gobierno de Maximiliano Pullaro se refleja no solo en la complejidad y calidad de los procesos, sino también en la incorporación de tecnología y herramientas que permiten innovar y crecer".

Una red provincial que emociona

La directora del CUDAIO subrayó la magnitud del sistema de procuración santafesino y la articulación entre hospitales, equipos médicos y organismos de apoyo logístico. "La red de la provincia de Santa Fe es maravillosa. Es emocionante ver cómo todo se articula para que un órgano llegue a destino", afirmó Andrada, al remarcar el trabajo conjunto entre los distintos niveles de atención e instituciones intervinientes.

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La funcionaria también destacó el orgullo de ser anfitriona del encuentro regional: "Muy contentos de trabajar junto a la Facultad de Medicina de la UNL, con el orgullo de ser sede. Santa Fe es una provincia pujante en materia de procuración a nivel nacional, aun en un contexto donde la política sanitaria atraviesa momentos complejos".

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El desafío de la distancia

Uno de los principales retos que enfrenta el sistema es la extensión territorial de la provincia. "Nuestro gran desafío tiene que ver con la distancia. Por eso pensamos en la posibilidad de contar con sedes satélites que acorten los tiempos de traslado", señaló Andrada.

La jornada también incluyó talleres técnicos y mesas de trabajo vinculadas a la mejora de los procesos de procuración, fiscalización y gestión de listas de espera, con la participación de equipos de distintos efectores de la provincia. Estas acciones forman parte de una política sostenida de concientización y fortalecimiento del sistema de donación, en el marco de la reciente institucionalización de la Semana de la Donación de Órganos en Santa Fe.

Semana de la Donación de Órganos: nueva ley y agenda regional

Las actividades continuarán este jueves con una nueva reunión de la Comisión Regional de Trasplante de la Región Centro (Coretra), donde se abordarán políticas comunes y estrategias sanitarias entre las provincias participantes.

El encuentro se desarrolló además en la antesala de la Semana de la Donación de Órganos, recientemente incorporada al calendario escolar santafesino tras la promulgación de la Ley Provincial N° 14.441 por parte del gobernador Maximiliano Pullaro. La normativa, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes, establece oficialmente la conmemoración durante los últimos días de mayo de cada año y exige que las escuelas de todos los niveles y modalidades educativas desarrollen actividades, proyectos y espacios de reflexión destinados a promover la concientización sobre la donación de órganos.

El Ministerio de Educación será la autoridad encargada de coordinar las campañas de visibilización y acciones educativas vinculadas a la temática en toda la provincia. Desde el Gobierno provincial destacaron que la nueva normativa busca consolidar estas acciones como una política pública permanente.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se recuerda cada 30 de mayo desde 1997, en homenaje al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática que pudo dar a luz en un hospital público argentino.