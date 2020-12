Aborto legal: ¿cómo votaron y qué dijeron los senadores santafesinos?

La senadora María de los Ángeles Sacnun y el senador Roberto Mario Mirabella, ambos del Frente de Todos de Santa Fe, votaron de forma positiva al proyecto; mientras que Carlos Alberto Reutemann, senador de Santa Fe Federal y exgobernador de la provincia, se manifestó en contra.

La maratónica sesión fue seguida desde las calles frente al Congreso pero también desde distintos puntos del país. En la ciudad de Santa Fe y en Rosario se mantuvo la vigilia desde la tarde hasta luego de conocerse el resultado final, a las 4.13.

Al momento de las exposiciones de los senadores santafesinos por la legalización se escucharon aplausos y cánticos, especialmente con Mirabella, el reemplazo en la banca al ahora gobernador Perotti, quien había votado en contra en 2018.

aborto mirabella santa fe.jpeg

"No soy de las personas que defienden el aborto por el aborto en sí mismo; de hecho considero que acá no estamos discutiendo si estamos a favor del aborto porque considero que seguramente nadie lo está", dijo Mirabella al inicio de su exposición presencial. "Yo personalmente estoy en contra del aborto pues amo la vida en todas sus facetas y en todas sus formas. Pero esto no me vuelve ciego a una realidad que es macabra, que no puede ser ignorada y que a veces nos interpela y nos desafía como dirigentes."

"Esta realidad no podemos enfrentarla con la policía sino con salud pública responsable, con sentido realista", dijo el senador, y agregó que "muchas veces considero una actitud farisea la de aquellos que en forma intransigente defienden la vida embrionaria y no adoptan la misma actitud ante aquellos pibes lanzados a la miseria sin comida, sin afecto, que deambulan por las calles de nuestras ciudades".

aborto sacnun santa fe.jpeg

Por su parte la senadora Sacnun, a través de videoconferencia, comenzó refiriéndose a la Constitución Nacional como un "texto que se va recreando", y luego citó al informe del Cepal con datos sobre los abortos clandestinos: "Entre el 2010 y el 2017, en promedio egresaron de hospitales públicos 45.600 personas gestantes por año por abortos incompletos".

"Acá no estamos hablando de un Estado que promueva el aborto, estamos hablando de un Estado que reconoce la existencia del aborto. El aborto existe, existió y va a seguir existiendo" y afirmó: "Lo que estamos dirimiendo es si el Estado va a acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que lo hacen, esté penalizado o no".

Por último la senadora recordó a Ana María Acevedo, mujer de la localidad de Vera que embarazada de 19 años, fue diagnosticada con cáncer y cuyos médicos se rehusaron a tratar por su embarazo, así como también a practicarle un aborto, en su caso legal por peligrar su vida. Ana María Acevedo murió el 17 de mayo de 2007 y también su beba que había nacido tras una cesárea. "Fue condenada a morir y dejar a sus tres niños huérfanos; fue un femicidio de Estado".

Finalmente, el senador Reutemann fue una de las 11 personas que no hicieron uso de la palabra durante la sesión, manifestándose en contra del proyecto a la hora de la votación.