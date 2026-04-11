El minuto a minuto del partido entre Estudiantes y Unión

Entonado por el último triunfo en casa ante Riestra, Unión llegaba a La Plata para asumir otra prueba de fuego visitando a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura en busca de un resultado positivo para seguir en zona de playoffs. Empezó ganándolo con gol de Marcelo Estigarribia, pero en el Pincha creció en el complemento y se lo dio vuelta 2-1 con tantos de Frabicio Pérez y Mikel Amondarain. El encuentro tuvo el arbitraje de Yael Falcón Perez y se vivió por UNO 106.3.