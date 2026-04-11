Entonado por el último triunfo en casa ante Riestra, Unión llegaba a La Plata para asumir otra prueba de fuego visitando a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura en busca de un resultado positivo para seguir en zona de playoffs. Empezó ganándolo con gol de Marcelo Estigarribia, pero en el Pincha creció en el complemento y se lo dio vuelta 2-1 con tantos de Frabicio Pérez y Mikel Amondarain. El encuentro tuvo el arbitraje de Yael Falcón Perez y se vivió por UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Estudiantes y Unión
Unión pisó en falso y perdió este sábado 2-1 en La Plata contra Estudiantes por la fecha 14 de la zona A del Apertura
Por Ovación
11 de abril 2026 · 16:39hs
Formaciones de Estudiantes y Unión
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori y Joaquín Pereyra; Gabriel Neves, José Sosa, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Unión: Matías Mansilla; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 35' Marcelo Estigarribia (U), ST 14' Fabricio Pérez (E) y 48' Mikel Amondarain (E).
Árbitro: Yael Falcón Perez.
VAR: Fernando Espinoza.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.