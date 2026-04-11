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El minuto a minuto del partido entre Estudiantes y Unión

Unión pisó en falso y perdió este sábado 2-1 en La Plata contra Estudiantes por la fecha 14 de la zona A del Apertura

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 16:39hs
El minuto a minuto del partido entre Estudiantes y Unión

Prensa Unión
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El minuto a minuto del partido entre Estudiantes y Unión

@EdelpOficial
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Entonado por el último triunfo en casa ante Riestra, Unión llegaba a La Plata para asumir otra prueba de fuego visitando a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura en busca de un resultado positivo para seguir en zona de playoffs. Empezó ganándolo con gol de Marcelo Estigarribia, pero en el Pincha creció en el complemento y se lo dio vuelta 2-1 con tantos de Frabicio Pérez y Mikel Amondarain. El encuentro tuvo el arbitraje de Yael Falcón Perez y se vivió por UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Unión ya visita a Estudiantes

Se puso en marcha en el estadio UNO, el partido entre Estudiantes y Unión de la fecha 14 del Apertura.

Unión festejo 1
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10 minutos: Unión no está cómodo en el inicio

Unión salió con su tradicional presión alta, pero Estudiantes devolvía de la misma manera y por eso había que apostar a jugar largo.

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15 minutos: Unión es peciente y comienza a adelantarse

Tras un inicio con desacoples, Unión acomodó las cosas y ahora está todo más parejo contra Estudiantes. Están 0-0.

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21 minutos: Unión controla a Estudiantes, pero no lo inquieta

Unión sabe que Estudiantes juega al límite y lo exige, pero por ahora sin crearle situaciones.

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28 minutos: Unión ahora es el que sufrió

Después de algunos minutos de superioridad de Unión, un pelotazo largo encontró a Gaich y luego una tapada clave de Mansilla. Están 0-0.

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35 minutos: Unión se pone arriba ante Estudiantes

Oportuno apuro de Palacios para enviar un centro para la cabeza de Estigarribia, que puso el 1-0 de Unión ante Estudiantes.

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Final del primer tiempo: Unión le gana bien a Estudiante

Concluyó el acto inicial en La Plata, con la victoria parcial de Unión 1-0 ante Estudiantes.

Estudiantes Unión Juan Pablo Ludueña

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Inició el complemento: Unión busca liquidar a Estudiantes

Se puso en marcha el complemento en La Plata, con un Unión sin cambios que le gana a Estudiantes 1-0.

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8 minutos ST: Unión, cada vez más cerca del segundo

Unión ahora domina y le llega a un pobre Estudiantes, que no reacciona.

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14 minutos ST: Estudiantes llegó a la igualdad ante Unión

Aguirre le ganó a Paz y Pérez la mandó a guardar para marcar la igualdad 1-1 de Estudiantes ante La Plata.

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18 minutos ST: Unión no se queda y va de nuevo ante Estudiantes

Primero lo tuvo Paz y luego de Mateo Del Blanco para Unión, que busca el desvinel ahora ante Estudiantes.

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21 minutos ST: Paz no puede seguir en Unión

Se notó la inactividad de Paz y sale reemplazado por Álvare en Unión.

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24 minutos ST: Palacios tuvo el segundo de Unión

Buena acción colectiva en la izquierda de Unión, con un remate de Palacios que pasó cerca del palo. Están 1-1.

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31 minutos ST: Madelón renueva el medio en Unión

A la cancha Augusto Solari por Cuello en Unión

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Final del partido: Unión perdió con Estudiantes

En el epílogo llegó el 2-1 de Estudiantes para dárselo vuelta a Unión en La Plata.

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Formaciones de Estudiantes y Unión

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori y Joaquín Pereyra; Gabriel Neves, José Sosa, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Unión: Matías Mansilla; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 35' Marcelo Estigarribia (U), ST 14' Fabricio Pérez (E) y 48' Mikel Amondarain (E).

Árbitro: Yael Falcón Perez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Unión Estudiantes Apertura
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