Uno Santa Fe | El Mundo | Trump

Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

En medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, el mandatario se expresó en su red social

11 de abril 2026 · 17:03hs
Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el Ejército norteamericano inició el proceso para despejar el estrecho de Ormuz y que los 28 buques de Irán fueron destruidos.

A través de un posteo realizado en su cuenta de Truth Social, Trump señaló: "Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más "dulce" petróleo (¡y gas!) del mundo".

image

En este sentido, el mandatario consignó que "Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas y de mayor calidad".

“Los estamos esperando. ¡Rápido cambio! Presidente DJT”, concluyó Trump, quien publicó el mensaje en medio de las negociaciones que comenzaron en Pakistán.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.

Estrecho Ormuz Irán petróleo Argentina

La comitiva iraní concretó la cita con Sharif a las 13 hora local, después de las consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar paquistaní.

De manera inmediata, el mandatario local recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien permanece instalado junto a su delegación en el hotel Serena de la capital, complejo designado como sede oficial de las negociaciones.

Trump Ormuz estrecho de Ormuz

Lo último

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

La bronca de Mauro Pittón en Unión: Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada

La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

Último Momento
San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

La bronca de Mauro Pittón en Unión: Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada

La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

Madelón, sin rodeos en Unión: No había que equivocarse y tuvimos un desacople

Madelón, sin rodeos en Unión: "No había que equivocarse y tuvimos un desacople"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

Ovación
La bronca de Mauro Pittón en Unión: Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada

La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Unión puso al día al plantel y lleva calma en medio de un contexto complejo

Unión puso al día al plantel y lleva calma en medio de un contexto complejo

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe