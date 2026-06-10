Día Nacional de la Seguridad Vial: en Santa Fe, el 41% de las víctimas fatales en siniestros son motociclistas

Más de 150 conductores de motos murieron en siniestros viales durante 2025. El Gobierno provincial intensifica controles, capacitaciones y campañas de concientización

Preocupación en Santa Fe por la alta cantidad de motociclistas fallecidos en siniestros viales

Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial , una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y fortalecer una cultura de prevención para reducir accidentes y salvar vidas.

En este contexto, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante durante toda la semana una serie de actividades de concientización, capacitación y educación vial en distintos puntos de la provincia. Las acciones, coordinadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) , están orientadas principalmente a disminuir la siniestralidad vial que involucra a motociclistas, uno de los sectores más expuestos en la vía pública.

Las propuestas incluyen capacitaciones para inspectores de tránsito en Villa Constitución, charlas destinadas a estudiantes en Venado Tuerto, jornadas educativas en San Vicente, San Guillermo y la ciudad de Santa Fe, además de intervenciones orientadas a jóvenes en Rosario.

Los motociclistas, las principales víctimas de los accidentes de tránsito

Los números del Observatorio Vial Provincial reflejan una realidad preocupante. Durante 2025, el 41% de las víctimas fatales en siniestros viales en Santa Fe fueron conductores de motocicletas, con un total de 152 fallecidos.

Además, el informe indica que el 62,3% de los accidentes fatales ocurrió en zonas urbanas, mientras que el 66% de las víctimas tenía entre 20 y 49 años, una franja etaria vinculada principalmente a actividades laborales y de movilidad cotidiana.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, remarcó que detrás de cada estadística existen historias marcadas por el dolor de familias y comunidades enteras.

"La mitad de los fallecidos en siniestros viales son motociclistas y más del 65% de los heridos graves también. Son cifras muy elocuentes", sostuvo el funcionario.

Torres destacó que la motocicleta es un medio de transporte ampliamente utilizado por miles de santafesinos, tanto para desplazarse como para trabajar, aunque advirtió sobre su alta vulnerabilidad frente a cualquier incidente.

"La moto es un vehículo extraordinario y accesible, pero cuando ocurre un siniestro, nosotros somos parte de la carrocería y siempre llevamos la peor parte", afirmó.

El casco, una herramienta clave para salvar vidas

Entre las recomendaciones más importantes, desde la APSV insistieron en el uso permanente y correcto del casco homologado, considerado el principal elemento de protección para quienes circulan en motocicleta.

"El casco es inescindible de la moto. Hoy la moto sin casco no existe en ningún lugar del mundo", señaló Torres, quien además pidió respetar las señales de tránsito, evitar maniobras riesgosas y conducir con prudencia.

Desde el organismo remarcaron que las consecuencias de un accidente de tránsito suelen extenderse mucho más allá del momento del impacto, afectando de manera permanente a las víctimas y sus familias.

Nuevos exámenes y capacitaciones para reducir la siniestralidad vial

Como parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad vial en Santa Fe, este año se implementó un nuevo examen práctico para obtener la licencia de conducir motocicletas en los 106 Centros de Emisión de Licencias de la provincia.

La evaluación incorpora criterios más exigentes y pruebas obligatorias destinadas a verificar el correcto dominio del vehículo por parte de los aspirantes.

Desde la puesta en marcha de esta modalidad ya se otorgaron más de 2.240 licencias de moto bajo el nuevo sistema.

Paralelamente, continúan desarrollándose las Clínicas de Conducción Segura de Motos, una iniciativa que durante 2025 recorrió 25 localidades santafesinas y capacitó a más de 1.300 motociclistas en técnicas de conducción preventiva, frenado seguro, postura adecuada y utilización de elementos de protección.

Además, quienes participan pueden acceder al canje de cascos deteriorados por unidades nuevas y homologadas, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios.

Por qué se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial

La fecha recuerda una transformación histórica en el tránsito argentino. El 10 de junio de 1945, el país adoptó oficialmente la circulación vehicular por la derecha, dejando atrás el sistema heredado de la tradición británica.

Desde entonces, la jornada se convirtió en una oportunidad para promover la educación vial, el respeto por las normas de tránsito y la construcción de conductas responsables que permitan reducir los accidentes en calles y rutas.

En una provincia donde las motocicletas protagonizan gran parte de los siniestros graves y fatales, las autoridades insisten en que la prevención, la capacitación y el uso de elementos de protección continúan siendo las herramientas más efectivas para evitar tragedias.

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