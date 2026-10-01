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Piden declarar la emergencia en violencia de género en la provincia de Santa Fe

La organización Mumalá alertó por el aumento de los hechos de violencia machista en Santa Fe y reclamó que se declare la emergencia para acelerar la asignación de recursos.

1 de octubre 2026 · 09:21hs
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Piden declarar la emergencia en violencia de género en la provincia de Santa Fe

La referente de la organización Mumalá, Gabriela Sosa, advirtió sobre el crítico escenario que atraviesa la provincia de Santa Fe en materia de violencia de género. En el marco de una entrevista concedida al programa Cada Día (El Tres), la dirigente precisó que en lo que va del año se registraron 38 casos fatales vinculados a la violencia machista en el territorio provincial, por lo que instó a la Legislatura de Santa Fe a avanzar con la declaración de la emergencia en violencia de género para poder agilizar los recursos del Estado.

Durante el diálogo televisivo, Sosa subrayó que las estadísticas actuales ya superan ampliamente los registros del año pasado. A los 38 hechos consumados en la provincia, sumó un reciente episodio ocurrido en la ciudad de Santa Fe que aún se encuentra bajo investigación para determinar si se trató efectivamente de un acto de violencia machista. “La situación es de emergencia en violencia de género en nuestra provincia”, aseguró la referente de Mumalá.

• LEER MÁS: Santa Fe registra la segunda tasa de femicidios más alta del país, según el último informe de MuMaLá

El reclamo en la Legislatura

Para hacer frente a esta realidad, la organización impulsó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe que invita a la declaración formal de la emergencia. Según explicó la entrevistada, esta medida permitiría al gobierno destinar y ejecutar rápidamente las partidas presupuestarias necesarias para un abordaje territorial y preventivo de manera efectiva.

En ese sentido, Sosa detalló que solicitaron formalmente reuniones con las autoridades legislativas, mencionando específicamente a la presidenta de la Comisión de Género, Alejandra Rodenas, y a la titular de la Cámara de Diputados, Clara García. El objetivo es lograr que la iniciativa obtenga dictamen en comisión y pueda ser debatida y aprobada en el recinto.

Además, adelantó que mantendrán un encuentro con el bloque del Frente Amplio por la Soberanía en la capital provincial para sumar apoyos institucionales.

Ante la consulta sobre qué sucedería si el proyecto no avanza en los tiempos esperados por las organizaciones, la dirigente fue tajante. “Como siempre, los feminismos tenemos muchas maneras creativas de movilizarnos, así que no descartamos acciones callejeras como lo venimos haciendo ante cada femicidio”, advirtió.

En esa línea, remarcó que la Legislatura concentra la representación política de toda la provincia, por lo que es el escenario natural para hacer oír los reclamos.

El peso de la crisis económica

Más allá de los debates parlamentarios, Sosa hizo hincapié en el impacto humano detrás del dato estadístico. La representante de Mumalá introdujo una variable fundamental para entender la problemática: la crisis socioproductiva.

Pidió profundizar el análisis sobre cómo el contexto influye de manera directa en el crecimiento de los hechos violentos. En sus propias palabras, resulta indispensable investigar el escenario de “vulnerabilidad económica, de crecimiento de la pobreza, de crecimiento de la indigencia, del crecimiento del endeudamiento de las mujeres que va teniendo quizás (...) consecuencias que pueden tener violencia”.

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