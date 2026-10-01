Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe premiará con hasta $8 millones a los deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos

La Provincia destinará $326 millones para reconocer a los atletas santafesinos, hayan conseguido medalla o no. Los que no subieron al podio recibirán $2 millones

1 de octubre 2026 · 09:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los atletas premiados durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Los atletas premiados durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos

La provincia de Santa Fe otorgará un reconocimiento económico a todos los deportistas santafesinos que participaron de los Juegos Suramericanos 2026, hayan obtenido medalla o no.

Según adelantó a Rosario3 Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador de la organización de los Juegos, los atletas que subieron al podio recibirán premios de entre 4 y 8 millones de pesos, según la medalla obtenida, mientras que quienes participaron de la competencia pero no consiguieron preseas cobrarán 2 millones de pesos. La inversión total prevista por la Provincia será de 326 millones de pesos.

El anuncio se suma a las becas de apoyo que el gobierno santafesino había entregado antes del comienzo de los Juegos. A principios de septiembre, la Provincia informó que había completado una asistencia de 3 millones de pesos por deportista para 64 atletas clasificados en ese momento, destinada a acompañar su preparación y participación en el certamen.

El nuevo reconocimiento llegará después de una actuación argentina que terminó con el segundo puesto en el medallero general. La delegación nacional consiguió 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Los santafesinos que se subieron al podio fueron 49. Brasil encabezó la clasificación con 312 preseas.

Entre los santafesinos hubo varias actuaciones destacadas. Rubén Rézola, uno de los abanderados argentinos en la ceremonia inaugural, se consagró campeón en K4 500 metros junto a Agustín Vernice, Vicente Vergauven y Gonzalo Carreras. Rézola pudo ganar frente a su público en la Costanera Este de Santa Fe después de dos décadas representando al país.

Santa Fe deportistas Juegos Suramericanos premios
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Juegos Suramericanos y consumo. Según el Centro Comercial de Santa Fe, el impacto de los Juegos no llegó de forma directa al comercio minorista

"El consumo estuvo acotado a las sedes y la gastronomía": el análisis del Centro Comercial de Santa Fe sobre el balance de los Juegos Suramericanos

la industria, el comercio y el transporte profundizaron la caida de la economia santafesina

La industria, el comercio y el transporte profundizaron la caída de la economía santafesina

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico en Santa Fe: días estables, temperaturas agradables y máximas de 23°

Lo último

Murió un motociclista de 24 años en un siniestro sobre la Autovía 19 y buscan determinar qué ocurrió

Murió un motociclista de 24 años en un siniestro sobre la Autovía 19 y buscan determinar qué ocurrió

Santo Tomé: chocó en moto contra una camioneta y sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné

Santo Tomé: chocó en moto contra una camioneta y sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

Último Momento
Murió un motociclista de 24 años en un siniestro sobre la Autovía 19 y buscan determinar qué ocurrió

Murió un motociclista de 24 años en un siniestro sobre la Autovía 19 y buscan determinar qué ocurrió

Santo Tomé: chocó en moto contra una camioneta y sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné

Santo Tomé: chocó en moto contra una camioneta y sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

Ley de Tierras: la Corte Suprema aclaró el alcance de su fallo y cuestionó los discursos de odio

Ley de Tierras: la Corte Suprema aclaró el alcance de su fallo y cuestionó los "discursos de odio"

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo

Ovación
Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

Nery Pumpido y una fuerte reflexión sobre el fútbol: Estamos perdiendo jugadores distintos

Nery Pumpido y una fuerte reflexión sobre el fútbol: "Estamos perdiendo jugadores distintos"

Franco Colapinto le respondió a Lando Norris y se quejó de los ataques en redes

Franco Colapinto le respondió a Lando Norris y se quejó de los ataques en redes

Con dos incógnitas, el equipo que piensa Arruabarrena para recibir a Unión

Con dos incógnitas, el equipo que piensa Arruabarrena para recibir a Unión

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia