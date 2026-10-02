Cómo es la nueva propuesta para pagar multas de tránsito y deudas del SEOM en Santa Fe

La iniciativa establece beneficios y facilidades de pago para infracciones pendientes de resolución ante la Justicia Administrativa de Faltas

La Municipalidad de Santa Fe envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que establece un nuevo régimen excepcional para la regularización de multas de tránsito y vinculadas al SEOM . La iniciativa busca facilitar los pagos pendientes mediante beneficios y distintas alternativas de financiación.

La propuesta alcanza a las infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que se encuentren pendientes de resolución ante la Justicia Administrativa de Faltas .

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Facilidades de pago: con descuentos y a través de la app

El proyecto contempla distintos mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes. En caso de optar por el pago de contado, quienes adhieran al régimen abonarán el 50% del mínimo correspondiente a la infracción reconocida. El pago podrá realizarse a través de la aplicación móvil App Santa Fe, el sitio web institucional o de manera presencial en las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.

También estará disponible el pago presencial en las Cajas Municipales ubicadas en el Palacio Municipal (Salta 2951), las oficinas del Cementerio (Blas Parera 5200), la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150) y el Corralón Municipal (Av. Presidente Perón 3801).