Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Cómo es la nueva propuesta para pagar multas de tránsito y deudas del SEOM en Santa Fe

La iniciativa establece beneficios y facilidades de pago para infracciones pendientes de resolución ante la Justicia Administrativa de Faltas

2 de octubre 2026 · 08:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cómo es la nueva propuesta para pagar multas de tránsito y deudas del SEOM en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que establece un nuevo régimen excepcional para la regularización de multas de tránsito y vinculadas al SEOM. La iniciativa busca facilitar los pagos pendientes mediante beneficios y distintas alternativas de financiación.

La propuesta alcanza a las infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que se encuentren pendientes de resolución ante la Justicia Administrativa de Faltas.

Facilidades de pago: con descuentos y a través de la app

El proyecto contempla distintos mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes. En caso de optar por el pago de contado, quienes adhieran al régimen abonarán el 50% del mínimo correspondiente a la infracción reconocida. El pago podrá realizarse a través de la aplicación móvil App Santa Fe, el sitio web institucional o de manera presencial en las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.

También estará disponible el pago presencial en las Cajas Municipales ubicadas en el Palacio Municipal (Salta 2951), las oficinas del Cementerio (Blas Parera 5200), la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150) y el Corralón Municipal (Av. Presidente Perón 3801).

Santa Fe pago multas Seom deudas
Noticias relacionadas
Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico en Santa Fe: anuncian lluvias débiles para el sábado y temperaturas de hasta 26° el lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Santa Fe tiene todo para ser la Capital Nacional del Deporte

"Santa Fe tiene todo para ser la Capital Nacional del Deporte"

Lo último

El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Último Momento
El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Ovación
Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: Largaré último

Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: "Largaré último"

Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única