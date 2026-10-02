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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 2 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

2 de octubre 2026 · 07:02hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 2 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 12:

- Leumann, La Pampa, Hermano Figueroa y bulevar 12 de Octubre

Mantenimiento de Subestación

- Lamadrid, Castelli, Espora y avenida Peñaloza

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Azcuénaga, French, Ignacio Crespo y Rosas

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Saavedra, 25 de Mayo, Mateo Booz y Urquiza

Mantenimiento de Subestación

SAUCE VIEJO

• 8 a 10: RN 11, calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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