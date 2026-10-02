La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 2 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 2 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
2 de octubre 2026 · 07:02hs
SANTA FE
• 8 a 12:
- Leumann, La Pampa, Hermano Figueroa y bulevar 12 de Octubre
Mantenimiento de Subestación
- Lamadrid, Castelli, Espora y avenida Peñaloza
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Azcuénaga, French, Ignacio Crespo y Rosas
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Saavedra, 25 de Mayo, Mateo Booz y Urquiza
Mantenimiento de Subestación
SAUCE VIEJO
• 8 a 10: RN 11, calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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